Thông tin về thuế quan Mỹ thúc đẩy giá vàng châu Á đi lên

Giá vàng giao ngay đã chạm mức cao nhất trong ba tuần vào phiên giao dịch ngày 14/7 tại thị trường châu Á, được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp thuế 30% đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) và Mexico.

Vào lúc 6 giờ 37 phút GMT (13 giờ 37 phút giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 3.359,69 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/6 trong phiên này. Giá vàng giao kỳ hạn của Mỹ cũng tăng 0,3%, lên 3.373,30 USD/ounce.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của công ty dịch vụ tài chính OANDA, nhận định: “Chúng ta đang chứng kiến nhu cầu trú ẩn quay trở lại do sự bất định liên quan đến chính sách thuế toàn cầu của Mỹ. Theo triển vọng ngắn hạn, giá vàng đang có xu hướng tích cực. Nếu giá vàng có thể đóng cửa phiên trên mức 3.360 USD/ounce, khả năng sẽ tiếp tục tăng lên vùng kháng cự tiếp theo ở khoảng 3.435 USD/ounce.”

Hôm 12/7, Tổng thống Trump thông báo sẽ áp mức thuế 30% lên hàng hóa nhập khẩu từ Mexico và EU bắt đầu từ ngày 1/8, sau nhiều tuần đàm phán với hai đối tác thương mại lớn mà không đạt được thỏa thuận toàn diện.

Phản ứng trước động thái này, cả Mexico và EU đều cho rằng mức thuế trên là không công bằng và mang tính gây rối. EU cho biết sẽ gia hạn việc đình chỉ các biện pháp đáp trả thuế của Mỹ đến đầu tháng 8/2025 và tiếp tục theo đuổi giải pháp thương lượng.

Giới đầu tư hiện đang chờ đợi số liệu lạm phát của Mỹ trong tháng 6/2025, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 15/7, để có thêm manh mối về hướng đi tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong chính sách lãi suất. Hiện thị trường đang dự đoán Fed sẽ cắt giảm hơn 0,50 điểm phần trăm lãi suất từ nay đến tháng 12/2025.

Vàng thường được coi là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế và có xu hướng tăng giá khi lãi suất thấp. Tuy nhiên, mức tăng của vàng đang bị kìm hãm do chỉ số USD tăng 0,2% so với rổ các đồng tiền chủ chốt, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.

Cùng ngày, giá bạc giao ngay tăng 1,5% lên 38,93 USD/ounce, trong khi giá bạch kim giảm 1% xuống 1.384,81 USD và palladium giảm 0,7% còn 1.208,15 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 14 giờ 47 phút chiều 14/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 119,50 - 121,52 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.

Giá vàng trong nước đi ngang, giao dịch quanh mức 121,5 triệu đồng Giá vàng SJC đi ngang sáng 14/7, giao dịch quanh mức 121,5 triệu đồng, trong khi tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, các ngân hàng giữ ổn định tỷ giá USD.