Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất ba định hướng trong quan hệ ASEAN-Ấn Độ

Chiều 26/10, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các Nhà Lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 22.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của Ấn Độ, khẳng định Việt Nam ủng hộ chính sách “Hành động Hướng Đông,” đồng thời đề xuất ba định hướng hợp tác lớn: tăng cường kết nối kinh tế, mở rộng giao lưu nhân dân-giáo dục-du lịch, và đẩy mạnh hợp tác biển, bảo đảm hòa bình, an ninh hàng hải theo luật pháp quốc tế.

Kết thúc Hội nghị, các Nhà Lãnh đạo thông qua Tuyên bố chung về Du lịch Bền vững, khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác thực chất, bao trùm và bền vững giữa ASEAN và Ấn Độ trong giai đoạn mới./.