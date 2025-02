Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Prak Sokhonn

Ngày 25/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thân mật tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn nhân dịp tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai (AFF2) tại Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu to lớn, rất đáng tự hào mà Campuchia đạt được và tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) do Chủ tịch Hun Sen dẫn dắt và của Chính phủ do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu, Campuchia sẽ tiếp tục thành công hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng đánh giá cao và nhấn mạnh sự tham dự của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Prak Sokhonn đã góp phần quan trọng vào thành công của diễn đàn, đồng thời thể hiện sự ủng hộ của Campuchia đối với Việt Nam, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhonn cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp, chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất của Chủ tịch CPP Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet tới các Lãnh đạo Việt Nam trong việc tổ chức thành công Cuộc gặp cấp cao hai Đảng và Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng vừa qua.

Phó Thủ tướng chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn lần thứ hai, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới; khẳng định sẽ cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia tại Campuchia trong năm 2025 để trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển ngày càng toàn diện. Cuộc gặp cấp cao hai Đảng, ba Đảng vừa qua thành công rực rỡ, đặt dấu mốc mới cho quan hệ Việt Nam - Campuchia và Việt Nam-Campuchia-Lào trong giai đoạn phát triển mới. Ba nước đạt nhận thức chung về việc củng cố quan hệ đoàn kết, gắn bó, hữu nghị, tầm quan trọng của việc tuyên truyền cho thế hệ trẻ về giá trị lịch sử quan hệ Việt Nam-Campuchia và ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào.

Nhằm triển khai hiệu quả thỏa thuận cấp cao hai Đảng, hai nước, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; trong đó chú trọng tăng cường kết nối, nhất là kết nối cơ sở hạ tầng, giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển... qua đó gia tăng sự gắn kết, tin cậy, giao lưu nhân dân; cũng như tăng cường hợp tác quản lý, bảo vệ đường biên giới trên bộ, trên biển hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Bên cạnh đó, hai bên quan tâm giải quyết các khó khăn, vướng mắc về thể chế nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên phối hợp tìm biện pháp hợp tình, hợp lý nhằm giải quyết 16% chưa hoàn thành phân giới cắm mốc và xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Thủ tướng cũng đề nghị phía Campuchia quan tâm giải quyết vấn đề địa vị pháp lý để người gốc Việt tại Campuchia ổn định cuộc sống, đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của Campuchia và quan hệ hữu nghị hai nước./.