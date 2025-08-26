Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử

Ngày 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Roh Tae Moon, Tổng Giám đốc điều hành Samsung điện tử (Hàn Quốc) đang thăm, làm việc tại Việt Nam cùng các cộng sự của Tập đoàn và lãnh đạo Samsung Việt Nam.

Chào mừng ông Roh Tae Moon và các cộng sự thăm Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng về kết quả chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm; cho biết các thỏa thuận cấp cao trong chuyến thăm đang được cả hai phía triển khai tích cực.

Thủ tướng cho rằng với mối lương duyên có từ xa xưa, số người Việt Nam tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc tại Việt Nam, cũng như gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng nhiều.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc vẫn ổn định, phát triển tốt đẹp; là nền tảng tốt đẹp quan trọng để các doanh nghiệp hai nước hợp tác, đầu tư.

Cảm ơn và bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính đúng dịp Hàn Quốc vừa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (15/8) và Việt Nam đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9), ông Roh Tae Moon cho biết tính đến năm 2024, tổng vốn đầu tư của Samsung tại Việt Nam đạt mức 23,2 tỷ USD.

Ngoài Samsung điện tử, các pháp nhân khác của Samsung như Samsung Display, Samsung điện cơ… đã, đang và sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Đến cuối tháng 6/2025, các nhà máy điện thoại di động tại Bắc Ninh và Thái Nguyên của Samsung đã đạt mốc sản xuất 2 tỷ chiếc điện thoại di động sau 16 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất vào tháng 4/2009. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2025 đạt 31,8 tỷ USD và xuất khẩu đạt 28 tỷ USD.

Đặc biệt, điện thoại Galaxy Z Fold 7 "Made in Vietnam" ra mắt vào tháng 7 vừa qua đang nhận được nhiều sự yêu thích tại các thị trường trên toàn thế giới, bao gồm Hoa Kỳ và châu Âu.

Thủ tướng hoan nghênh, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm và những kết quả kinh doanh của Tập đoàn Samsung nói chung, đặc biệt là tại Việt Nam, qua đó đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác, tình hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc.

Thủ tướng cho biết năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 8,3-8,5% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2031.

Việt Nam xác định phải thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bộ Chính trị vừa có Nghị quyết 57-NQ/TW.

Do đó, Thủ tướng mong muốn Tập đoàn Samsung và ông Roh Tae Moon tiếp tục đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu nêu trên; đồng thời, triển khai hiệu quả các chiến lược, kế hoạch, cam kết đầu tư của Tập đoàn tại Việt Nam trong thời gian tới.

Trên tinh thần “hai bên cùng có lợi; lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ,” Thủ tướng mong muốn Tập đoàn Samsung trở thành đối tác tin cậy của Việt Nam trong hành trình phát triển kinh tế và công nghệ, hướng tới mục tiêu cùng phát triển và thịnh vượng; tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển (R&D); hỗ trợ Việt Nam trong việc xây dựng hệ sinh thái công nghệ, đặc biệt là sản xuất chip và điện tử; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam; có người Việt Nam trong ban lãnh đạo Samsung Việt Nam…

Tổng giám đốc Roh Tae Moon trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành và địa phương Việt Nam đã luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và Samsung; đánh giá cao sự nỗ lực, tận tụy và cống hiến của 90.000 cán bộ, nhân viên Việt Nam làm việc tại Samsung.

Ông Roh Tae Moon cho biết Samsung Việt Nam cam kết luôn đồng hành cùng Chính phủ và nỗ lực không ngừng đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam.

Từ năm 2015, Samsung đã triển khai nhiều chương trình phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Đặc biệt, từ đầu năm 2025, Samsung Việt Nam đã kết hợp với Tập đoàn thành lập một nhóm phản ứng nhanh xây dựng quy trình tìm kiếm nguồn cung ứng một cách hệ thống; mở rộng hoạt động tìm kiếm nguồn cung ứng.

Sau khi tìm được các doanh nghiệp tiềm năng, Samsung sẽ tập trung vào hỗ trợ tư vấn nhà máy thông minh để không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn đào tạo các chuyên gia sản xuất.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký tặng biển kỷ niệm sản xuất chiếc điện thoại di động thứ 2 tỷ của Samsung tại Việt Nam./.

