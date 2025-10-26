Thúc đẩy hợp tác về AI và tiêu chuẩn quốc tế trong an ninh mạng

Chiều 26/10, bên lề Lễ mở ký và Hội nghị Cấp cao về Công ước Hà Nội, tiếp tục diễn ra tọa đàm với các chủ đề về nhận diện thách thức và thúc đẩy hợp tác AI trong an ninh mạng.

Tại tọa đàm do Viện Nghiên cứu Giải trừ Quân bị của Liên hợp quốc (UNIDIR) tổ chức, các đại biểu quốc tế đã phân tích sâu về vai trò của AI trong bối cảnh an ninh mạng toàn cầu hiện nay.

Các chuyên gia đều nhất trí tội phạm mạng đang lạm dụng AI để tự động hóa và gia tăng mức độ tinh vi của các cuộc tấn công, điển hình như việc tạo ra các chiến dịch lừa đảo giả mạo (deepfake) quy mô lớn.

Mặt khác, AI cũng chính là "lá chắn" hiệu quả cho lực lượng an ninh mạng. Tuy nhiên, tốc độ phát triển vượt bậc của công nghệ AI đang đặt ra bài toán khó cho các nhà lập pháp, khi các khuôn khổ pháp lý và quy định quản lý chưa theo kịp thực tiễn./.