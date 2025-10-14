Kinh tế

Thương hiệu SJC vượt mốc 146 triệu đồng, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh

Cùng xu hướng với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh và tiếp tục lập đỉnh mới vào sáng 14/10, tỷ giá trung tâm sau khi liên tiếp giảm cũng đã tăng trở lại.

Hồng Kiều
Giá vàng SJC sáng ngày 14/10 tăng 2,3 triệu đồng/lượng so với chiều ngày 13/10,(Ảnh: Vietnam+)
Mở cửa phiên sáng nay (14/10), giá vàng miếng SJC đã tăng mạnh theo giá vàng thế giới, tăng thêm 2,3 triệu đồng mỗi lượng, hiện giao dịch ở ngưỡng 146,4 triệu đồng.

Tại thời điểm 9 giờ, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết từ 144,9-146,4 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); Công ty Doji niêm yết từ 144,1-146,4 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn Công ty Phú Quý thông báo giá vàng niêm yết từ 144-146,4 triệu đồng/lượng; cùng tăng 2,3 triệu đồng/lượng so với chiều ngày 13/10.

Không chỉ vàng SJC, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh trong ngày hôm nay. Đơn cử, tại Công ty Phú Quý giao dịch từ 142,4-145,4 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), sau 3 lần điều chỉnh trong sáng ngày 14/10 đã tăng 2,9 đồng/lượng so với chiều ngày 13/10.

Đặc biệt, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn giao dịch từ 143,9-146,9 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng thêm 2,9 triệu đồng/lượng và đang có giá bán ra cao hơn cả giá vàng SJC của các công ty khác.

Trên thị trường thế giới, giá vàng tiếp tục lập đỉnh mới, giao dịch quanh ngưỡng 4.136 USD/ounce, tăng thêm 50-60 USD so với chiều ngày 13/10. Mức giá này tương đương khoảng 131,4 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.114 đồng/USD, tăng 2 đồng so với hôm qua 13/10. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh tăng theo, một số ngân hàng thông báo giá bán ra là cùng ở mức 26.369 đồng/USD, tăng 2 đồng so với ngày 10/10.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.119-26.369 đồng/USD. Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.157-26.369 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.150-26.369 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.130-26.369 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

