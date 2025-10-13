Thương hiệu SJC vượt mốc 144 triệu đồng, vàng nhẫn cũng lập kỷ lục mới

Sau khi tăng thêm tăng 800.000 đồng mỗi lượng trong phiên sáng nay (13/10), giá vàng miếng SJC tiếp tục cộng thêm 500.000 đồng/lượng, thiết lập kỷ lục mới.

Tại thời điểm 16 giờ 15 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 142,1-144,1 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn Công ty Phú Quý thông báo giá vàng niêm yết từ 141,3-144,1 triệu đồng/lượng, cùng tăng 500.000 đồng/lượng so với lần điều chỉnh gần nhất vào sáng nay.

Không chỉ vàng SJC, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh trong ngày hôm nay. Đơn cử, tại Công ty Phú Quý giao dịch từ 139-142 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng tới 900.000 đồng/lượng.

Đặc biệt, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn giao dịch từ 141-144 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng tới 2,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với lúc 9 giờ sáng.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại đang giao dịch ở mức cao và tiếp tục tăng, quanh ngưỡng 4.080 USD/ounce, tăng thêm 35 USD so với lúc 9 giờ sáng. Mức giá này tương đương khoảng 129,6 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, giá vàng thế giới tiếp tục thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 14,5 triệu đồng/lượng./.

Giá vàng tăng mạnh, thương hiệu SJC lên ngưỡng 143,6 triệu đồng mỗi lượng Giá vàng trong nước đồng loạt tăng mạnh từ 400.000-800.000 đồng và tiếp tục lập đỉnh mới vào sáng 13/10 do ảnh hưởng của thị trường thế giới, trong khi đó tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm.