Giá vàng chiều 13/10: Nới rộng đà tăng, xác lập cột mốc mới

Giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch chiều 13/10 do nhu cầu phòng ngừa rủi ro giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang. Ngoài ra, kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất cũng đã góp phần thúc đẩy giá vàng tăng mạnh.

Vào lúc 14 giờ (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,5% lên 4.067,79 USD/ounce, sau khi có lúc chạm mức cao nhất từ trước tới nay 4.078,05 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2025 của Mỹ cũng tăng 2,3% lên 4.093,50 USD/ounce.

Ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ và công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu phần mềm quan trọng, có hiệu lực từ ngày 1/11. Đây là phản ứng của ông trước việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm và thiết bị.

Vào ngày 12/10, Trung Quốc đã bảo vệ các biện pháp này và khẳng định là chính đáng, nhưng đồng thời cũng tuyên bố sẽ không áp thêm thuế đối với hàng hóa Mỹ.

Chuyên gia phân tích Kyle Rodda của Capital.com cho biết: "Mặc dù những diễn biến ở Trung Đông đã làm giảm động lực hỗ trợ cho thị trường vàng, nhưng rủi ro lại tái xuất hiện do căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Vàng, một tài sản không có lãi suất, đã tăng 53% kể từ đầu năm đến nay do rủi ro địa chính trị, sự mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, dòng tiền đổ vào các quỹ giao dịch trao đổi (ETF), kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, cùng với những bất ổn kinh tế do thuế quan gây ra.

Thị trường kỳ vọng gần như chắc chắn rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 10/2025, và tiếp theo là một đợt cắt giảm tương tự vào tháng 12/2025.

Chủ tịch Fed, Jerome Powell, dự kiến sẽ phát biểu tại Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia Mỹ (NABE) vào ngày 14/10 và có thể đưa ra những tín hiệu mới về khả năng cắt giảm lãi suất. Các quan chức khác của Fed cũng dự kiến sẽ phát biểu trong tuần này.

Tại Việt Nam, vào lúc 15 giờ 45 phút phiên 13/10, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 142,10-144,10 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Căng thẳng Mỹ-Trung leo thang, giá vàng tại châu Á vọt lên mức cao kỷ lục Vào lúc 11 giờ 53 phút sáng 13/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1% lên 4.057,80 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 4.059,30 USD/ounce.