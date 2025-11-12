Tiêu chí phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 41/2025/QĐ-TTg quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Nguyên tắc phân bổ vốn

Quyết định quy định việc phân bổ vốn phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 7/2/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể của Chương trình giai đoạn 2026-2030, bảo đảm không vượt quá tổng mức vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp của Chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đầu tư trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung vào các nội dung cần ưu tiên thực hiện trước nhằm tạo đột phá trong phát triển văn hóa: các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, phát triển con người toàn diện; hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa các cấp và một số nhiệm vụ mà Nhà nước cần đầu tư để dẫn dắt, định hướng, chi phối, tạo nền tảng để thu hút toàn xã hội tham gia phát triển văn hóa, đặc biệt là các nhiệm vụ phát triển công nghiệp văn hóa; các nhiệm vụ về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa; hỗ trợ các địa phương có điều kiện phát triển kinh tế-xã hội khó khăn.

Đồng bào dân tộc Mường (Thanh Hóa) tái hiện lễ hội Pồôn Pôông. (Ảnh: Vân Chi/TTXVN)

Căn cứ tổng mức vốn ngân sách trung ương hỗ trợ (bao gồm vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp) và nguồn vốn ngân sách địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định phân bổ, đảm bảo đồng bộ, không chồng chéo, không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, hoạt động với các chương trình mục tiêu quốc gia khác.

Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các bộ, cơ quan trung ương và phân cấp triệt để cho các cấp chính quyền địa phương.

Nguyên tắc hỗ trợ của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện Chương trình

Cơ chế hỗ trợ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện Chương trình theo nguyên tắc ngân sách trung ương ưu tiên hỗ trợ các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương, đặc biệt là các địa phương vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương từ 60% trở lên.

Đối với các địa phương không nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương, chỉ hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương cho một số nhiệm vụ cụ thể do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Tỷ lệ số bổ sung cân đối/tổng chi cân đối ngân sách địa phương được xác định theo dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 do Quốc hội quyết định.

Tiêu chí phân bổ vốn ngân sách trung ương

Quyết định quy định hệ số phân bổ ngân sách trung ương cho các địa phương thực hiện Chương trình như sau:

Tiêu chí, hệ số phân bổ cho các địa phương theo đối tượng xã:

Các xã đặc biệt khó khăn, đặc khu: hệ số 6,0; các xã, đặc khu còn lại: hệ số 4,0; các phường: hệ số 2,0.

Tiêu chí, hệ số phân bổ cho các địa phương thuộc đối tượng ưu tiên:

Các địa phương có tỷ lệ số bổ sung cân đối/tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 60% trở lên: hệ số 150.

Các địa phương vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên có tỷ lệ số bổ sung cân đối/tổng chi cân đối ngân sách địa phương dưới 60%: hệ số 100.

Các địa phương vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Tây Nguyên bao gồm các tỉnh thuộc Vùng trung du và miền núi phía Bắc và Vùng Tây Nguyên không sáp nhập và các tỉnh được sáp nhập từ ít nhất một địa phương thuộc Vùng trung du và miền núi phía Bắc và Vùng Tây Nguyên theo phân vùng kinh tế-xã hội tại Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các địa phương còn lại có tỷ lệ số bổ sung cân đối/tổng chi cân đối ngân sách địa phương dưới 60%: hệ số 60.

Các địa phương không nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương, chỉ hỗ trợ vốn từ ngân sách trung ương cho một số nhiệm vụ cụ thể.

Tiêu chí, hệ số phân bổ cho các địa phương theo quy mô dân số

Các địa phương có dân số dưới 1 triệu người: hệ số 30.

Các địa phương có dân số từ 1 triệu đến dưới 2 triệu người: hệ số 50. Các địa phương có dân số 2 triệu đến dưới 3 triệu người: hệ số 80. Các địa phương có dân số từ 3 triệu người trở lên: hệ số 100.

Tiêu chí, hệ số phân bổ cho các địa phương theo quy mô diện tích

Các địa phương có diện tích dưới 5.000km2: hệ số 20. Các địa phương có diện tích từ 5.000km2 đến dưới 10.000km2: hệ số 40. Các địa phương có diện tích từ 10.000km2 đến dưới 15.000km2: hệ số 50. Các địa phương có diện tích từ 15.000km2 trở lên: hệ số 80.

Tiêu chí, hệ số phân bổ cho các địa phương theo di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh

Di tích quốc gia đặc biệt: hệ số 5,0.

Di tích cấp quốc gia: hệ số 2,0.

Định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương

Định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương cho các bộ, cơ quan trung ương

Định mức phân bổ vốn sự nghiệp: Căn cứ đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, hoạt động của Chương trình và các nguyên tắc phân bổ tại quyết định này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp và phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương xây dựng phương án phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách trung ương cho các bộ, cơ quan trung ương hằng năm với định mức không vượt quá 10% tổng kinh phí nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình, gửi Bộ Tài chính theo quy định.

Định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển: căn cứ đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương để thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, hoạt động của Chương trình và các nguyên tắc phân bổ tại quyết định này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp và xây dựng phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển 5 năm và hằng năm với định mức không vượt quá 10% tổng kinh phí nguồn vốn đầu tư phát triển của Chương trình, gửi Bộ Tài chính theo quy định.

Biểu diễn múa lân sư, rồng. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Bố trí vốn ngân sách trung ương của Chương trình cho các bộ, cơ quan trung ương để thực hiện công tác quản lý chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai các nội dung thành phần của Chương trình, các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương tại các địa phương

Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách trung ương được cấp có thẩm quyền thông báo và điều kiện thực tế của từng địa phương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng phương án phân bổ vốn cụ thể cho các cấp (tỉnh, xã) để thực hiện các nội dung của Chương trình, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, bảo đảm thực hiện hiệu quả nguồn vốn được giao theo các nguyên tắc ưu tiên hỗ trợ quy định ở trên.

Đối với kế hoạch vốn đầu tư phát triển và kế hoạch vốn sự nghiệp hỗ trợ từ ngân sách trung ương, bố trí vốn để triển khai thực hiện đối với các nội dung: phát triển con người Việt Nam có nhân cách, lối sống tốt đẹp; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, phát triển hệ thống hạ tầng, cảnh quan, thiết chế văn hóa đồng bộ, hiệu quả; nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và giáo dục văn hóa; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; thúc đẩy phát triển văn học, nghệ thuật; phát triển các ngành công nghiệp văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực văn hóa; phát triển nguồn nhân lực văn hóa; hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới; tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình, nâng cao năng lực thực hiện Chương trình, truyền thông, tuyên truyền về Chương trình, kinh phí quản lý thực hiện Chương trình các cấp theo quy định và các nội dung khác trong khuôn khổ Chương trình.

Các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước trong khuôn khổ Chương trình được bố trí từ hai nguồn chi đầu tư công và chi thường xuyên thực hiện theo quy định của Luật đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.

Đối với các dự án thuộc Chương trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương thực hiện trình tự, thủ tục quyết định đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư công hoặc thực hiện theo cơ chế đặc thù được Chính phủ ban hành trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp và các văn bản pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/11/2025./.

Xây dựng cơ chế, chính sách đột phá hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng đề xuất ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp sáng tạo và nghệ sỹ, các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật để khuyến khích sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm văn hóa.