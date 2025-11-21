Tìm hướng xuất khẩu chính ngạch cho ngành cua Cà Mau

Tại Cà Mau, toàn tỉnh có khoảng 380.000 ha diện tích nuôi cua (xen canh với tôm), sản lượng bình quân 40.000 tấn/năm, tạo sinh kế ổn định cho hàng chục nghìn hộ dân ven biển.

Hiện lãnh đạo tỉnh Cà Mau đang tập trung nhiều giải pháp để đưa ngành cua Cà Mau phát triển bền vững; trong đó, tăng cường giải pháp xúc tiến thương mại, kiến nghị các bộ ngành, địa phương hỗ trợ đàm phán xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và các thị trường quốc tế.

Xã Năm Căn là nơi có diện tích nuôi trồng thủy sản 5.636,14 ha; trong đó, nuôi tôm siêu thâm canh 405 ha và 4.500 ha nuôi tôm cua kết hợp. Nghề nuôi cua tại xã Năm Căn phát triển ổn định, đa số hộ nuôi áp dụng hình thức quảng canh kết hợp, tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên kết hợp với thức ăn từ cá tươi sống ở địa phương.

Cũng theo lãnh đạo xã Năm Căn, bên cạnh những thuận lợi, nghề nuôi cua ở địa phương còn gặp một số khó khăn như việc sản xuất của các hộ dân còn mang tính nhỏ lẻ chưa hình thành vùng nuôi tập trung, thiếu liên kết bền vững trong khâu tiêu thụ, tác động của biến đổi khí hậu làm thay đổi độ mặn, nhiệt độ nước làm ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cua thả nuôi,...

Ông Dư Thái Bình, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dư Thái Bình, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho hay, vấn đề thị trường tiêu thụ hiện nay đang là khó khăn của doanh nghiệp. Ông Bình kiến nghị cơ quan chức năng tỉnh tạo điều kiện tăng cường xúc tiến thương mại mạnh hơn nữa để doanh nghiệp có thể gặp được nhiều đối tác, nhận nhiều đơn hàng có sản lượng lớn... Đồng thời, ông Bình mong muốn địa phương có một trung tâm logistics để thuận lợi hơn và tiết kiệm được chi phí vận chuyển cho doanh nghiệp.

Đối với ông Nông Văn Thạch, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp tổng hợp Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau cho rằng, vấn đề xúc tiến thương mại sẽ giúp cho hộ nuôi và hợp tác xã nâng cao hơn nữa về kỹ thuật sản xuất, các tiêu chí, chỉ tiêu... từ đó nâng cao chất lượng, phẩm chất của con cua, đạt một số chứng nhận quốc tế để doanh nghiệp có thể xuất khẩu trong thời gian tới.

Theo ngành chức năng tỉnh Cà Mau, cua Cà Mau là một trong những sản phẩm thủy sản có tiềm năng xuất khẩu lớn, mang đậm bản sắc sinh thái của vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc. Hàng năm, mặt hàng cua Cà Mau mang về cho tỉnh khoảng 700 triệu USD. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, ngành cua tuy có giá trị lớn nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Nguyên nhân chính là hiện nay hoạt động tiêu thụ của ngành cua Cà Mau đa số là nội địa hoặc xuất qua trung gian, chưa có nhiều mặt hàng chế biến từ cua để tăng chuỗi giá trị, hệ thống logistics còn hạn chế, nhất là cho cua thương phẩm...

Theo ông Dương Vũ Nam, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, tỉnh đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại; trong đó, tập trung vào các giải pháp trọng tâm như đa dạng hóa thị trường và phương thức tiêu thụ, từng bước chuyển mạnh sang xuất khẩu chính ngạch, nhất là với thị trường Trung Quốc; phát triển hạ tầng logistics phục vụ thủy sản tươi sống.

Bên cạnh đó, thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến các sản phẩm giá trị gia tăng từ cua hướng tới đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thương hiệu.

Ông Dương Vũ Nam cho biết thêm, tỉnh tập trung ứng dụng chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, đẩy mạnh thương mại điện tử xuyên biên giới, quảng bá hình ảnh “cua Cà Mau” ra thị trường quốc tế.

Khuyến khích các mô hình liên kết sản xuất - tiêu thụ, thực hiện tốt liên kết 4 nhà (nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân). Đồng thời, phối hợp các cơ quan đại diện thương mại Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các chương trình kết nối giao thương, hội nghị xúc tiến xuất khẩu thủy sản Cà Mau, trong đó cua Cà Mau là sản phẩm trọng tâm.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử, để phát triển ngành cua tỉnh nhà trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau kiến nghị các bộ, ngành, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng chiến lược phát triển ngành hàng cua biển Việt Nam giai đoạn 2025 - 2035; trong đó, hỗ trợ đàm phán xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và các thị trường quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau chỉ đạo ngành chức năng hỗ trợ chuyển giao quy trình kỹ thuật nuôi cua bền vững với các mô hình như nuôi cua sinh thái, cua hữu cơ nhằm tiết kiệm chi phí và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; phối hợp chặt chẽ với Hội Thủy sản Việt Nam để xúc tiến chuyển giao công nghệ truy xuất nguồn gốc cho mặt hàng cua Cà Mau./.

Thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam sang thị trường EU EU là thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản lớn thứ 3 thế giới, song thị phần hàng nông lâm thủy sản Việt Nam tại EU còn khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 3% thị phần toàn khối.