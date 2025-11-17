Hội nghị giới thiệu người ứng cử tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (tổ chức giữa hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai), từ ngày 17/12/2025 đến ngày 25/1/2026.

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức ngày 15/11/2025, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trình bày chuyên đề về “Quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri.''

Hội nghị giới thiệu người ứng cử tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (tổ chức giữa hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai), từ ngày 17/12/2025 đến ngày 25/1/2026. Hội nghị cử tri nơi cư trú (tổ chức giữa hội nghị hiệp thương lần thứ hai và lần thứ ba) được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 4/2/2026 đến ngày 8/2/2026./.