Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm Ngày ASEAN tại thủ đô Praha

Chiều ngày 7/8, trong không khí thân tình và đoàn kết, Đại sứ quán Indonesia tại Cộng hòa Séc đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày ASEAN (ASEAN Day) tại thủ đô Praha, đánh dấu 58 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Sự kiện thu hút đông đảo đại diện Bộ Ngoại giao Séc, các đại sứ và quan chức ngoại giao ASEAN, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, cùng giới truyền thông và bạn bè quốc tế quan tâm đến Đông Nam Á.

Đại sứ Indonesia tại Cộng hòa Séc, bà Rina P. Soemarno, hiện đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Praha, đã chủ trì sự kiện và có bài phát biểu nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, hợp tác khu vực và tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN và Cộng hòa Séc. Bà cũng chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh về sự phát triển vượt bậc trong quan hệ giữa ASEAN và Cộng hòa Séc trong những năm gần đây.

“Ngay từ những ngày đầu, mục tiêu của chúng ta đã rõ ràng: theo đuổi hòa bình và thịnh vượng trong khi vươn ra thế giới. Với tinh thần đó, ASEAN luôn kiên định trong việc gìn giữ hòa bình trong khu vực - bằng cách thúc đẩy sự thấu hiểu lẫn nhau và giữ vững tinh thần đoàn kết, những nguyên tắc cốt lõi làm nên nền tảng ASEAN.”

Chương trình nghệ thuật truyền thống được đầu tư công phu với các tiết mục múa cổ điển của Indonesia, màn múa nón truyền thống kết hợp ca khúc “Hello Vietnam,” và tiết mục đồng ca “ASEAN Way” - ca khúc chính thức của cộng đồng ASEAN - tạo nên không gian đậm đà văn hóa.

Đại sứ Indonesia tại Cộng hòa Séc, bà Rina P. Soemarno, kiêm Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Praha và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc, ông Eduard Hulicius cắt bánh khai mạc sự kiện. (Ảnh: Việt Dũng)

Khu vực ẩm thực ASEAN cũng thu hút khách tham dự với các món ăn đặc trưng như satay (Indonesia), nasi lemak (Malaysia), phở cuốn, xôi xéo (Việt Nam) và pancit (Philippines). Đây là dịp để giới thiệu hương vị đa dạng, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á tới công chúng Praha.

Ngoại giao văn hóa - cầu nối tiềm năng hợp tác

Không chỉ là dịp kỷ niệm, sự kiện mang dấu ấn ngoại giao văn hóa sâu sắc, giúp nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp Séc về tiềm năng hợp tác với các quốc gia ASEAN.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Dương Hoài Nam, nhấn mạnh: “Năm nay Việt Nam kỷ niệm 30 năm gia nhập ASEAN. Trong ba thập kỷ qua, Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia mọi hoạt động ASEAN, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy xây dựng cộng đồng ASEAN, vượt qua các thử thách như đại dịch COVID-19, và làm cầu nối giữa ASEAN với các đối tác toàn cầu.”

Ông cũng cho biết Ủy ban ASEAN tại Praha gồm sáu quốc gia có đại sứ quán tại thủ đô Séc: Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Myanmar, luôn duy trì quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chính phủ và nghị viện Séc, góp phần thúc đẩy quan hệ ASEAN-Cộng hòa Séc và ASEAN-EU.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Dương Hoài Nam trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Việt Thắng)

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Séc, ông Eduard Hulicius, phát biểu:“Quan hệ giữa ASEAN và Cộng hòa Séc đang ở trạng thái rất tốt. Tiềm năng phát triển vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và kết nối nhân dân. Séc có mối quan hệ sâu sắc với nhiều quốc gia ASEAN như Việt Nam, và chúng tôi cam kết tăng cường quan hệ với tất cả thành viên ASEAN.”

Ông cũng nhấn mạnh rằng mối liên kết giữa Cộng hòa Séc và ASEAN không chỉ là những “cây cầu bằng đá hay thép,” mà còn được xây dựng từ các giá trị văn hóa, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau. Năm nay, Séc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Indonesia và Việt Nam, cũng như 70 năm quan hệ với Myanmar.

Việt Nam - 30 năm đồng hành và phát triển trong ASEAN

Ba thập niên trước, ngày 28/7/1995, Việt Nam gia nhập ASEAN là một quyết sách chiến lược mang tầm vóc lịch sử, mở ra chương mới của tiến trình hội nhập và khởi đầu hành trình vươn lên mạnh mẽ của đất nước. Chặng đường ba mươi năm qua là minh chứng sống động về tầm nhìn và bản lĩnh chính trị của Đảng và Nhà nước ta trong xây dựng và củng cố môi trường hòa bình, hợp tác để phát triển.

Việt Nam đã đến với ASEAN bằng tinh thần hữu nghị, tham gia ASEAN với tinh thần trách nhiệm. Và ngày nay, trong một thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ, Việt Nam, với tư duy mới và tâm thế mới, sẽ tiếp tục cùng các nước viết nên những câu chuyện thành công của ASEAN trong kỷ nguyên phát triển mới.

“Ba thập niên qua là minh chứng cho tầm nhìn và bản lĩnh chính trị của Việt Nam trong xây dựng môi trường hòa bình và hợp tác để phát triển.”

Đại sứ 6 nước ASEAN chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: Việt Dũng)

Việt Nam đã góp phần củng cố đoàn kết, đồng thuận trong một khu vực đa dạng về lợi ích và hệ thống chính trị. Với cách tiếp cận cân bằng, Việt Nam đã giúp ASEAN duy trì tiếng nói chung dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và Hiến chương ASEAN.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là nhân tố chủ chốt thúc đẩy mạng lưới đối tác và nâng cao vị thế của ASEAN trên trường quốc tế, đi đầu trong các lĩnh vực chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, khoa học công nghệ, cũng như đối phó các thách thức xuyên quốc gia như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh biển và lương thực.

Diễn đàn Tương lai ASEAN, một sáng kiến quan trọng do Việt Nam khởi xướng trong hai năm qua, đã tạo cơ hội đối thoại chính sách bao trùm và góp phần định hình tư duy hợp tác dài hạn trong khu vực.

ASEAN Day - Cơ hội nhìn lại và hướng tới tương lai

Sự kiện ASEAN Day tại Praha do Đại sứ quán Indonesia tổ chức không chỉ là dịp kỷ niệm truyền thống mà còn là minh chứng sống động cho sự năng động trong ngoại giao đa phương, củng cố mối quan hệ hợp tác ASEAN-Cộng hòa Séc và mở rộng kết nối giữa ASEAN và Liên minh châu Âu.

Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giao lưu, ASEAN ngày càng trở nên gần gũi với bạn bè quốc tế, thể hiện rõ vai trò là cộng đồng đoàn kết, phát triển bền vững và gắn kết chính trị-kinh tế, văn hóa ở khu vực Đông Nam Á./.

