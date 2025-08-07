ASEAN tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong thúc đẩy hòa bình, ổn định khu vực

Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary, ông István Jakab, đã gửi lời chúc mừng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vì những thành tựu nổi bật trong gần 60 năm qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng ASEAN sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm, ngày càng có ảnh hưởng trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực.

Ông Jakab đưa ra thông điệp trên trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ASEAN được Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary phối hợp với Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hungary gồm Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines và Thái Lan) tổ chức ở thủ đô Budapest.

Lễ kỷ niệm thu hút gần 200 khách mời tham dự, trong đó có đại diện Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary, quan chức chính phủ, đại diện các trường đại học, doanh nghiệp, cộng đồng các nước ASEAN tại Hungary và các Đại sứ, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán các nước ASEAN.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Jakab nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Liên minh châu Âu (EU) dựa trên các nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích chung. Ông bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Hungary với các nước ASEAN và mong các nước ASEAN ủng hộ Hungary gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt các Đại sứ quán ASEAN tại Hungary, Đại sứ Philippines tại Hungary Maria Elena P. Algabre nhấn mạnh ý nghĩa của việc thành lập ASEAN năm 1967 cũng như điểm lại quá trình phát triển mạnh mẽ của hiệp hội để trở thành một thể chế khu vực có tầm ảnh hưởng, thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và hợp tác giữa các quốc gia thành viên cũng như đối tác bên ngoài.

Đại sứ Philippines cũng ghi nhận mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa ASEAN và Hungary, thể hiện qua sự hiện diện của 6 Đại sứ quán ASEAN tại Hungary cũng như sự phát triển hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Bày tỏ hy vọng Hungary sẽ sớm gia nhập TAC, Đại sứ Maria Elena P. Algabre cho biết trong vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2026, Philippines đặt ưu tiên cho việc thúc đẩy hòa bình và an ninh, tăng cường hợp tác hàng hải và chống Biến đổi Khí hậu.

Đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN tại Hungary tham dự một tiết mục văn nghệ tại sự kiện. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái nhấn mạnh: “Hoạt động kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ASEAN là dịp tốt để các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước ASEAN tại Hungary thắt chặt quan hệ, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và cùng nhau lan tỏa tinh thần đoàn kết, hợp tác, xây dựng hình ảnh một cộng đồng ASEAN gắn kết, năng động và giàu bản sắc văn hóa."

Với tinh thần “Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng," lễ kỷ niệm đã mang lại không khí sôi nổi, vui tươi qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc và đặc biệt là khu ẩm thực ASEAN, nơi mỗi nước giới thiệu những món ẩm thực đặc trưng của đất nước mình.

Bên cạnh đó, Hội chợ Từ thiện ASEAN, được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện, đã quyên góp được khoản tiền khá lớn cho hoạt động thiện nguyện của các Phu nhân và Phu quân Ngoại giao tại Budapest./.

