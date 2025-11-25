Tòa án Tối cao Brazil nhất trí tiếp tục giam giữ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro

Ngày 24/11, một hội đồng gồm 4 thẩm phán của Tòa án Tối cao Brazil đã bỏ phiếu nhất trí tiếp tục giam giữ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro sau khi Thẩm phán Alexandre de Moraes ra lệnh bắt giữ ông với lý do "có nguy cơ bỏ trốn."

Các thẩm phán đã ủng hộ phán quyết của ông Moraes, chấm dứt hơn 100 ngày quản thúc tại gia đối với cựu Tổng thống Bolsonaro. Biên bản được công bố nhấn mạnh việc vi phạm thiết bị theo dõi điện tử cho thấy sự vi phạm các biện pháp phòng ngừa do cơ quan tư pháp áp đặt.



Ngày 22/11, cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro - vốn bị quản thúc tại gia trong lúc kháng cáo bản án 27 năm tù liên quan âm mưu đảo chính bất thành năm 2022, đã bị bắt giữ trở lại, sau khi Tòa án Tối cao đánh giá ông có “nguy cơ bỏ trốn nghiêm trọng.”

Thẩm phán Alexandre de Moraes cho biết ông Bolsonaro đã tìm cách vô hiệu hóa vòng chân điện tử bằng mỏ hàn để bỏ trốn, trong bối cảnh con trai cả Flavio Bolsonaro kêu gọi người ủng hộ tụ tập trước nơi ông cư trú, tạo “hỗn loạn” thuận lợi cho việc trốn chạy.

Video do tòa công bố cho thấy thiết bị theo dõi bị cháy xém, dù vẫn còn gắn trên chân cựu Tổng thống.

Sau khi bị bắt, ông Bolsonaro được đưa tới cơ sở của cảnh sát liên bang để khám y tế trước khi chuyển tới nơi giam giữ. Luật sư của ông Bolsonaro tuyên bố sẽ kháng cáo, cho rằng vụ bắt giữ “đe dọa sức khỏe” cựu Tổng thống - người vẫn phải điều trị hậu quả từ vết đâm năm 2018.



Ông Bolsonaro bị kết tội âm mưu đảo chính, âm mưu xóa bỏ chế độ pháp quyền dân chủ bằng bạo lực và là thành viên của một tổ chức tội phạm có vũ trang.

Các rắc rối pháp lý liên quan đến ông Bolsonaro đang khiến phe bảo thủ Brazil thiếu nhân vật chủ chốt trước cuộc bầu cử Tổng thống 2026./.