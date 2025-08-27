Tổng Bí thư: Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế, dám quyết định những vấn đề khó

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), sáng 27/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, là dấu mốc quan trọng đối với Quốc hội Việt Nam, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp to lớn, xuyên suốt của các thế hệ đại biểu Quốc hội trong công cuộc phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là dịp để tri ân các thế hệ đại biểu Quốc hội, cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, lan tỏa khát vọng đổi mới, chung tay xây dựng một Quốc hội ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại - vì một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Ngôi nhà chung của những người đại biểu nhân dân

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ đã phát biểu, chia sẻ cảm nghĩ về chặng đường phát triển đã qua, cũng như tình cảm sâu sắc và những mong muốn cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Quốc hội Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng gửi tới các lão thành cách mạng, các vị tiền bối tiêu biểu, các vị đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc nhất.

Tổng Bí thư nhấn mạnh 80 năm nhìn lại, con đường phát triển của Quốc hội Việt Nam là một hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Từ cuộc Tổng tuyển cử lịch sử ngày 6/1/1946, cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên trong lịch sử nước ta, Quốc hội đã quyết nghị những vấn đề hệ trọng nhất của quốc gia: thông qua Hiến pháp, xác lập nền tảng pháp lý cho một nhà nước độc lập; quyết định đường lối, chính sách lớn; giám sát tối cao hoạt động của bộ máy nhà nước; đồng thời thông qua đối ngoại nghị viện, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, rồi thời kỳ thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bước vào công cuộc Đổi mới và hội nhập sâu rộng, Quốc hội luôn đồng hành cùng dân tộc, là nơi những quyết sách trọng đại thể theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân được thảo luận dân chủ, thông qua thận trọng, triển khai quyết liệt.

Tổng Bí thư khẳng định chúng ta tôn vinh Quốc hội không chỉ như một thiết chế quyền lực nhà nước cao nhất, mà trước hết là một Ngôi nhà chung của những người đại biểu nhân dân - đã từng mang trên vai trách nhiệm nặng nề mà cao quý: lắng nghe dân, nói tiếng nói của dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân.

Trong mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết có dấu ấn mồ hôi, công sức, trí tuệ tập thể của biết bao thế hệ đại biểu; là kết tinh của những chuyến đi cơ sở sống với nhân dân, thở với nhịp thở của nhân dân, những phiên thảo luận nhiều ngày, những câu chữ được cân nhắc kỹ càng để vừa đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, vừa đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tinh gọn, sáng rõ.

Tổng Bí thư nêu rõ chúng ta đặc biệt tri ân các vị đại biểu lão thành-những người đã đi qua một phần chiều dài của lịch sử Quốc hội nước ta, qua những giai đoạn đầy thử thách: cải cách ruộng đất, công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh, thống nhất đất nước, những năm tháng khó khăn đầu Đổi mới, rồi bước ngoặt hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các đồng chí là tấm gương sáng về khí phách, trí tuệ, liêm chính và tận tuỵ với Tổ quốc, với nhân dân. Những câu chuyện đời, những kinh nghiệm xương máu, những bài học thành công và cả những bài học không thành công đều vô cùng quý báu đối với lớp lớp đại biểu hôm nay và mai sau.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh Đảng, Nhà nước dự. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tổng Bí thư cho rằng trong hành trình 80 năm, có những cột mốc đã định hình tầm vóc của Quốc hội. Đó là Hiến pháp 1946, văn bản lập hiến đầu tiên khẳng định quyền lực thuộc về nhân dân; là những quyết định hệ trọng trong thời chiến, huy động sức người, sức của cho tiền tuyến, củng cố hậu phương lớn; là các Hiến pháp 1959, 1980, 1992 và 2013 và các lần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp vào năm 2001, năm 2025...

Mỗi bản Hiến pháp là một bước phát triển tư duy, thể chế, phản ánh trình độ phát triển mới của đất nước; là việc thể chế hóa đường lối Đổi mới, tạo hành lang pháp lý cho kinh tế tư nhân phát triển, cho hội nhập quốc tế toàn diện, cho quyền con người, quyền công dân ngày càng được bảo đảm; là những đạo luật quan trọng về tổ chức bộ máy nhà nước, về quốc phòng-an ninh, văn hóa-xã hội, tài chính-ngân sách, giáo dục-y tế, tài nguyên-môi trường, khoa học-công nghệ, lao động-việc làm, về chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng công bằng, về kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn...

Mỗi đạo luật ra đời là một bước tiến của Nhà nước pháp quyền, là nền tảng để đất nước vươn lên.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ các đồng chí nguyên đại biểu Quốc hội từ khóa 2, khóa 3 tới nay, các đồng chí lão thành chính là “kho báu” của ký ức nghị trường, là “thư viện sống” của lập pháp Việt Nam.

Mỗi câu chuyện chia sẻ hôm nay, mỗi dòng ghi chép để lại, mỗi góp ý thẳng thắn trong một dự thảo luật, tất cả đều quý giá, ý nghĩa; mong được lắng nghe nhiều hơn, được học hỏi nhiều hơn, được soi mình vào tấm gương các đồng chí nhiều hơn, để con đường phía trước vững chãi hơn, rộng mở hơn.

Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế

Trong buổi gặp mặt, Tổng Bí thư đã báo cáo một số thành tựu cũng như một số định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, đặc biệt là việc phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đảm bảo thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, nhất là 3 phương hướng cụ thể, gồm: Bảo đảm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn hòa bình, ổn định, trật tự xã hội; phát triển đất nước nhanh và bền vững; không ngừng nâng cao, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao về đời sống vật chất tinh thần của nhân dân - Đây cũng chính là mục tiêu cao nhất của Đảng, của Chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để ôn lại quá khứ, để chiếu rọi tương lai. Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đến mục tiêu phấn đấu “Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu,” chúng ta đang đi trên một hành trình nối dài khát vọng.

Trên hành trình đó, Tổng Bí thư yêu cầu Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gay gắt, biến đổi khí hậu phức tạp, khoa học, công nghệ bứt phá, Tổng Bí thư lưu ý, không thể “đi sau, về muộn;” phải “đi cùng thời đại,” thậm chí “đi tắt đón đầu,” “đi trước mở đường” ở những lĩnh vực đặc thù; phải lấy khoa học công nghệ, tinh thần, trí tuệ Việt Nam nền tảng, làm “đột phá khẩu,” phải tập trung phát triển dữ liệu mở; chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng lượng; công nghiệp bán dẫn; công nghệ sinh học; logistics thông minh; nông nghiệp xanh, tuần hoàn; du lịch chất lượng cao; y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ và trân quý những đóng góp to lớn của các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư tin tưởng các bác, các anh chị, dù đã nghỉ hưu, đã chuyển công tác, các đồng chí tiếp tục đồng hành, tiếp tục góp trí, góp tâm, góp kế, góp công với Quốc hội, với Đảng, với nhân dân, để trí tuệ, uy tín, trải nghiệm của các đồng chí được truyền lửa cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Tổng Bí thư mong muốn và tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với trí tuệ tập thể, với khát vọng đổi mới và tinh thần phục vụ Nhân dân, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục xứng đáng là niềm tin của nhân dân, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự buổi gặp mặt các thế hệ đại biểu quốc hội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu đáp từ, thay mặt Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các nhiệm kỳ; trân trọng cảm ơn về sự đoàn kết, tin tưởng, đồng hành, ủng hộ thực chất, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, các địa phương và nhân dân cả nước; bày tỏ lòng trân trọng và biết ơn về những cống hiến quý báu của các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội tha thiết mong muốn các đại biểu Quốc hội luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó mật thiết với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tiếp tục cống hiến cho Quốc hội, cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc ta.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội sẽ tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, lắng nghe ý kiến cử tri, nhân dân và doanh nghiệp; đồng hành cùng Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, thực hiện hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Cùng với đó, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dân chủ, đoàn kết; thể chế hóa kịp thời các Nghị quyết của Đảng, đưa chủ trương của Đảng vào thực tế cuộc sống. Đặc biệt, Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng tiếp thu những nội dung quan trọng mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu tại cuộc gặp mặt hôm nay.

Trước mắt là đóng góp tích cực cho Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tổ chức các hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam./.

Toàn cảnh buổi gặp mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm với các thế hệ Đại biểu Quốc hội Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các thế hệ Đại biểu Quốc hội nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam.