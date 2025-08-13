Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 12/8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Sik.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng đến thăm đất nước Hàn Quốc tươi đẹp và mến khách; chân thành cảm ơn Quốc hội và nhân dân Hàn Quốc đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và chu đáo.

Tại cuộc hội kiến, hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương, trong đó có Liên minh nghị viện thế giới (IPU), Tổ chức Liên minh Nghị viện các nước châu Á vì hòa bình (AAPP); nhất trí tăng cường hợp tác giữa các chính đảng ở châu Á.

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của các quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982)./.