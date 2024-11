Tổng Bí thư: Việt Nam sẵn sàng là cầu nối giữa Bulgaria với các nước Đông Nam Á

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Bulgaria Rumen Radev. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chiều 25/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Tổng thống Bulgaria Rumen Radev nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh Tổng thống Rumen Radev thăm chính thức Việt Nam, trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025 và chúc mừng Bulgaria đạt được nhiều thành công trong phát triển kinh tế, hội nhập khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo với Tổng thống Rumen Radev về những thành tựu to lớn, toàn diện của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới; khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Bày tỏ trân trọng đối với sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Bulgaria dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ và củng cố quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Bulgaria, coi Bulgaria là cửa ngõ quan trọng để phát triển quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), đồng thời bày tỏ Việt Nam sẵn sàng là cầu nối giữa Bulgaria với các nước Đông Nam Á.

Đánh giá cao kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Tổng thống Bulgaria với các nhà Lãnh đạo Việt Nam và những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam và Bulgaria, Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với Tổng thống Rumen Radev một số phương hướng, biện pháp lớn nhằm thúc đẩy đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước lên tầm cao mới, tăng cường hợp tác toàn diện, đặc biệt trên các lĩnh vực mà Bulgaria có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như nông nghiệp, công nghiệp, kỹ thuật điện tử, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, nghiên cứu vũ trụ...

Tổng thống Rumen Radev cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp Đoàn, nhắc lại ấn tượng sâu sắc tại cuộc trao đổi với Tổng Bí thư Tô Lâm trong dịp tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 tại Hoa Kỳ tháng 9 vừa qua.

Tổng thống Bulgaria thông tin với Tổng Bí thư về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, bày tỏ ngưỡng mộ và chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng mà Việt Nam đạt được trong những năm qua trong sự nghiệp đổi mới, góp phần nâng cao tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm đứng đầu, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tổng thống Rumen Radev khẳng định, Bulgaria luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, coi Việt Nam là đối tác hàng đầu của Bulgaria tại Đông Nam Á; coi hợp tác giữa các chính đảng của Bulgaria với Đảng Cộng sản Việt Nam là một kênh quan trọng để củng cố và thúc đẩy quan hệ song phương.

Chia sẻ đánh giá của Tổng Bí thư về những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong thời gian qua, Tổng thống Bungari bày tỏ nhất trí với các biện pháp lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn nữa.

Tổng thống Rumen Radev trân trọng mời Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Bulgaria trong năm 2025, nhân dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn lời mời của Tổng thống Bulgaria và vui vẻ nhận lời./.

