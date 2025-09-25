Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị ký thỏa thuận TikTok

Kênh NBC News dẫn lời hai quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump ngày 25/9 dự kiến sẽ ký một thỏa thuận nhằm tạo điều kiện cho việc bán TikTok từ một công ty có trụ sở tại Trung Quốc cho một nhóm các nhà đầu tư Mỹ.

Các thành viên trong chính quyền Tổng thống Trump nhiều ngày qua đã phát tín hiệu rằng một thỏa thuận đang được hoàn tất giữa các quan chức Trung Quốc và Mỹ.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng xác nhận với NBC News vào 24/9 rằng sau khi thỏa thuận được thực hiện, hoạt động của TikTok tại Mỹ sẽ do một công ty liên doanh mới điều hành. ByteDance, công ty mẹ hiện tại của TikTok có trụ sở tại Trung Quốc, sẽ nắm giữ dưới 20% cổ phần của công ty mới.

Cấu trúc này sẽ tuân thủ đạo luật lưỡng đảng được thông qua vào năm 2024 nhằm tìm cách cấm TikTok nếu nền tảng này không được bán cho các chủ sở hữu có trụ sở tại Mỹ trong năm nay. Ứng dụng đã bị tạm ngừng hoạt động tại Mỹ vào tháng 1, chỉ một ngày trước khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.

Ứng dụng đã hoạt động trở lại tại Mỹ sau khi ông Trump cam kết sẽ không thực thi các hình phạt chống lại TikTok được quy định trong luật và nói rằng ông sẽ tìm cách đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc để bán nền tảng này cho Mỹ.

Ông Trump đã nhiều lần gia hạn thời hạn tránh lệnh cấm TikTok trong năm nay. Hôm 24/9, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết, ông dự định sẽ gia hạn tạm hoãn thêm 120 ngày nữa để có thời gian cho thỏa thuận được thông qua.

Trong nhiều năm, các chuyên gia công nghệ và quan chức Mỹ đã cảnh báo rằng TikTok, với hơn 170 triệu người dùng tại Mỹ, là một rủi ro an ninh quốc gia và rằng ByteDance có thể cung cấp cho chính phủ Trung Quốc quyền truy cập vào dữ liệu người dùng và thuật toán của ứng dụng.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào năm 2020 nhằm cấm TikTok, nhưng cựu Tổng thống Joe Biden khi đó đã đảo ngược quyết định này vào năm sau. Sau đó, ông Biden đã ký đạo luật TikTok thành luật.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng hôm 24/9 xác nhận rằng, như một phần của thỏa thuận, dữ liệu của người dùng Mỹ sẽ được lưu trữ tại Mỹ và được giám sát bởi công ty phần mềm và điện toán đám mây Oracle. Họ cũng nói thêm rằng thuật toán của nền tảng sẽ được huấn luyện lại và giám sát liên tục để đảm bảo rằng nội dung tại Mỹ không bị thao túng từ bên ngoài.

Cuối tuần trước, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với Fox News rằng thỏa thuận gần như đã hoàn tất. Bà nói thêm rằng thỏa thuận sẽ tạo ra một hội đồng để giám sát TikTok với 6 ghế được dành cho các nhà đầu tư Mỹ, nhưng không nói rõ danh tính các nhà đầu tư Mỹ.

Sau đó, Tổng thống Trump nói với Fox News trong một cuộc phỏng vấn riêng rằng Larry Ellison, đồng sáng lập Oracle, sẽ đóng vai trò trong thỏa thuận.

Ông cũng cho biết, Giám đốc điều hành của Dell Technologies, Michael Dell, và gia đình Murdoch, chủ sở hữu một đế chế truyền thông bao gồm News Corp và Fox Corp, cũng sẽ tham gia. Tổng thống nói thêm rằng những doanh nhân khác tham gia thỏa thuận là “những người thực sự tuyệt vời, những nhân vật rất nổi tiếng”./.

