Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump trưa ngày 20/11 (giờ địa phương) đã tổ chức một cuộc họp báo tại Nhà Trắng chỉ vài giờ sau khi trở về từ chuyến công du châu Á để tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN tại Manila (Philippines) và Hội nghị Cấp cao các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC tại Thâm Quyến (Trung Quốc).

Tham dự cuộc họp báo cùng Tổng thống Trump còn có Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Đề cập đến các cuộc thảo luận tại Hội nghị cấp cao ASEAN, Tổng thống Trump cho biết ông đã có "những cuộc thảo luận cực kỳ tốt đẹp về việc tăng cường quan hệ đối tác kinh tế, đồng thời đạt được các thỏa thuận thương mại trị giá hơn 17 tỷ USD, mang lại lợi ích cho hàng nghìn người lao động Mỹ."

Theo ông, một trong những thỏa thuận đó là việc hãng hàng không Philippine Airlines đặt mua 20 chiếc máy bay Boeing 787 Dreamliner mới, sử dụng động cơ của General Electric. Ngoài ra, Philippines và Malaysia đã đồng ý sử dụng công nghệ và dịch vụ của Mỹ cho cơ sở hạ tầng điện toán đám mây của các nước này.

Tổng thống Trump cho biết ông đã khởi động một chương trình tăng tốc siêu trí tuệ (SI) mới - thuật ngữ là ông sử dụng cho trí tuệ nhân tạo (AI), cùng với các quốc gia khác trong khuôn khổ Đối thoại An ninh Nhóm Bộ tứ (Quad) là Ấn Độ, Nhật Bản và Australia để cùng phát triển SI phục vụ lợi ích chung. Ngoài ra, Bộ tứ cũng đã nhất trí về một sự hợp tác mới giữa các quốc gia trong nhóm trong các hoạt động an ninh và giám sát hàng hải.

Về cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề Hội nghị cấp cao APEC, Tổng thống Trump cho biết ông đã có một cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó nhà lãnh đạo Nga bày tỏ rõ ràng mong muốn chấm dứt cuộc xung đột với Ukraine thông qua các biện pháp ngoại giao.

Liên quan đến xung đột tại Trung Đông, Tổng thống Trump cáo buộc Iran vẫn tiếp tục tiếp tục “nói càn” trong các nỗ lực đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Phát biểu này cho thấy các cuộc đàm phán đang rơi vào bế tắc, song ông không đưa ra nhiều thông tin rõ ràng về những bước đi tiếp theo trong cuộc chiến.

Về thương mại với hai nước láng giềng Mexico và Canada, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang "tiến gần đến một thỏa thuận" thương mại với Mexico, nhưng lại chỉ trích gay gắt các quan chức Canada liên quan đến các cuộc đàm phán thương mại. Ông cho biết mình đã có một cuộc gặp tích cực với Thủ tướng Canada Mark Carney, nhưng cáo buộc Canada đã lợi dụng Mỹ trong suốt nhiều năm qua, đồng thời nói rằng đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng đó.

Về các sự cố gián đoạn trên diện rộng xảy ra trong tuần qua tại các sân bay, ngân hàng và nhiều lĩnh vực khác ở Mỹ, Tổng thống Trump cho rằng những sự cố đó đều là những vụ việc "riêng biệt.'' Theo ông, hiện có hàng ngàn công ty đang thực hiện nâng cấp hệ thống, và trong quá trình đó, những sự cố không mong muốn có thể xảy ra. Lệnh tạm dừng các chuyến bay trên toàn quốc vào tuần trước là một trường hợp "khác biệt,'' bởi công nghệ được sử dụng đã "quá lỗi thời" và cần phải được thay thế. Ông kêu gọi Quốc hội xem xét đề xuất của Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy về khoản ngân sách 50 tỷ USD, nhằm giúp nước Mỹ "sở hữu hệ thống tốt nhất thế giới.''

Trong bối cảnh hàng loạt sự cố gián đoạn dịch vụ đang gây ảnh hưởng đến cả chính phủ lẫn các công ty tư nhân trong tuần qua, Tổng thống Trump cho biết ông đã cách chức Giám đốc an ninh mạng quốc gia Sean Cairncross vì ông thấy “người đó không đủ năng lực.''

Tại cuộc họp báo, Tổng thống Trump đã dành lời khen ngợi cho Jensen Huang, người vừa bị loại khỏi vị trí giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia hồi đầu tháng này sau khi thừa nhận có các mối quan hệ ngoài hôn nhân, đồng thời tuyên bố các công ty Mỹ sẽ bị cấm xây dựng trung tâm dữ liệu tại các quốc gia khác và phải đối mặt với mức “thuế cực lớn” nếu vi phạm. Ông cho biết hiện đã có nhiều trung tâm dữ liệu đặt tại Mỹ và nhắc lại rằng ông sẽ không cho phép các công ty xây dựng thêm cơ sở kiểu này ở những quốc gia khác.

Trước khi ông Trump bước vào phòng họp báo, Nhà Trắng đã phát cho các phóng viên một văn bản, trong đó nêu rõ ba nhà lãnh đạo “khẳng định lại rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể giành chiến thắng và tuyệt đối không được phép xảy ra.'' Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết ba nước “sẽ tiến hành đối thoại nhằm giảm thiểu các rủi ro hạt nhân”./.

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