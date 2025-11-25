Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cao cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc

Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/11 cho biết ông đã có cuộc điện đàm “rất tốt” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó hai nhà lãnh đạo thảo luận về cuộc chiến tại Ukraine, nạn buôn bán fentanyl và một thỏa thuận dành cho nông dân.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông viết: “Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận tốt và rất quan trọng cho những người nông dân tuyệt vời của chúng ta và điều này sẽ còn tốt hơn nữa. Quan hệ của chúng ta với Trung Quốc vô cùng vững mạnh."

Ông Trump cũng cho biết đã chấp nhận lời mời của ông Tập sang thăm Trung Quốc vào tháng Tư năm sau, và ông Tập sẽ thăm Mỹ vào cuối năm nay.

Tối 24/11 (giờ địa phương), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Busan (Hàn Quốc) hồi tháng trước đã đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng, tạo định hướng và động lực mới cho quan hệ song phương, đồng thời phát đi tín hiệu tích cực tới thế giới.

Từ sau cuộc gặp Busan, quan hệ Trung-Mỹ nhìn chung duy trì xu thế ổn định và phát triển tích cực, được dư luận hai nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định thực tiễn nhiều lần cho thấy “hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, đối đầu thì đều thiệt hại.”

Ông cho rằng việc “cùng hỗ trợ lẫn nhau và cùng phồn vinh” giữa Trung Quốc và Mỹ là thực tế có thể thấy rõ.

Chủ tịch Tập Cận Bình đề nghị hai bên duy trì xu thế hiện nay, đi đúng hướng, tôn trọng lẫn nhau, bảo đảm bình đẳng và cùng có lợi; mở rộng danh mục hợp tác, thu hẹp khác biệt, thúc đẩy thêm nhiều tiến triển thực chất, tạo không gian hợp tác mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và thế giới.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump đánh giá cao cuộc gặp Busan, cho rằng cuộc hội đàm tại Hàn Quốc diễn ra “rất tốt đẹp” và ông hoàn toàn tán đồng những đánh giá của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về quan hệ hai nước.

Ông Donald Trump khẳng định hai bên đang tích cực triển khai các nhận thức chung đạt được tại Busan.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về vấn đề Ukraine. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực hướng tới hòa bình, mong muốn các bên tiếp tục thu hẹp khác biệt, sớm đạt được một thỏa thuận hòa bình công bằng, bền vững và có ràng buộc trách nhiệm, giải quyết cuộc khủng hoảng từ gốc rễ./.

