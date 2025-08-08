Tổng thống Mỹ dự kiến thay thế vị trí thành viên Hội đồng thống đốc Fed

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/8 thông báo trên mạng xã hội rằng ông đã chọn Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế, Tiến sỹ Stephen Miran, để đề cử vào Hội đồng Thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thay cho vị trí của bà Adriana Kugler vừa mới từ chức.

Đây là nỗ lực đầu tiên của ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ lần thứ 2 nhằm định hình lại thể chế mà ông đã mạnh tay thúc đẩy để giảm lãi suất.

Tổng thống Trump cho biết, Tiến sỹ Miran sẽ tiếp quản vị trí của bà Kugler trong Hội đồng Thống đốc Fed cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 31/1/2026.

Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng “trong thời gian chờ đợi, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm người thay thế lâu dài”, ám chỉ rằng người được đề cử cho nhiệm kỳ 14 năm đầy đủ trong Hội đồng Thống đốc Fed có thể là người khác và ông Miran có thể chỉ giữ vai trò tạm quyền.

Ngoài vị trí trống của bà Kugler, nhiệm kỳ của Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026. Các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí này bao gồm Thống đốc đương nhiệm Christopher Waller, cựu Thống đốc Kevin Warsh và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett.

Ông Miran đã từng phục vụ trong chính quyền đầu tiên của Tổng thống Trump và sát cánh cùng ông Trump ngay từ đầu nhiệm kỳ thứ hai. Ông Miran có bằng Tiến sĩ Kinh tế của Đại học Harvard và được Tổng thống Trump tin tưởng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do có chuyên môn “vô song” trong lĩnh vực kinh tế.

Việc đề cử ông Miran vào Hội đồng Thống đốc Fed gồm 7 thành viên cần được Thượng viện Mỹ phê chuẩn. Thượng viện Mỹ sẽ nhóm họp trở lại sau kỳ nghỉ Hè vào tháng 9 tới./.