Tổng thống Ukraine "cầu cứu" lãnh đạo Mỹ - Pháp giúp tăng cường năng lực phòng không

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Ukraine kêu gọi lãnh đạo Mỹ, Pháp hỗ trợ năng lực phòng không.

Nga tin thỏa thuận tại Alaska sẽ giải quyết xung đột với Ukraine.

Hamas ra điều kiện trao trả sớm các con tin Israel.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành