Tổng thống Ukraine muốn "hạ nhiệt" xung đột với đề xuất ngừng bắn trên không

Tổng thống Ukraine bày tỏ tin tưởng một lệnh ngừng bắn trên không là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga đang triển khai đợt tấn công quy mô lớn vào Ukraine.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng thống Ukraine đề xuất Nga ngừng bắn trên không.

Nhiều người thương vong sau vụ đấu súng ở Mỹ.

Giới chức Mỹ khẳng định ưu tiên giải cứu con tin tại Gaza.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

CĂNG THẲNG NGA-UKRAINE

