Tổng Thư ký Liên hợp quốc cảnh báo các “thế lực” làm suy yếu hợp tác toàn cầu

Trong bài phát biểu ngày 17/1 tại London nhân kỷ niệm 80 năm kỳ họp đầu tiên của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo sự xuất hiện của nhiều “lực lượng quyền lực” đang tìm cách làm suy yếu hợp tác toàn cầu.



Phát biểu tại Hội trường Trung tâm Methodist ở London - nơi các đại biểu từ 51 quốc gia từng nhóm họp ngày 10/1/1946 cho kỳ họp đầu tiên của Đại hội đồng Liên hợp quốc do trụ sở tại New York (Mỹ) khi đó chưa được xây dựng, ông Guterres nhấn mạnh năm 2025 là một năm đặc biệt thách thức đối với hợp tác quốc tế và các giá trị của Liên hợp quốc.



Tổng Thư ký Liên hợp quốc đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với vai trò quyết định của Anh trong việc thành lập Liên hợp quốc và những nỗ lực không ngừng của nước này trong việc ủng hộ tổ chức đa phương lớn nhất thế giới.



Dẫn chứng cho những tiến bộ vẫn đạt được, ông Guterres nhắc tới Hiệp định thực thi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia (hay còn gọi là “Hiệp ước Biển cả” chính thức có hiệu lực vào ngày 17/1/2026.



Bài phát biểu của ông Guterres được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, từ xung đột, biến đổi khí hậu đến sự suy giảm lòng tin vào chủ nghĩa đa phương. Dự kiến, nhiệm kỳ của ông Guterres sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2026./.

