TP Hồ Chí Minh: Xã Long Sơn phát triển đô thị “Làng trong phố, phố trong làng”

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Long Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8 tại Hội trường Vùng 2 Hải quân, xác định mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững trên nền tảng xây dựng các khu đô thị sinh thái, phát triển du lịch sinh thái gắn với công nghiệp lọc hóa dầu và ngành phụ trợ, hình thành đô thị theo hướng “làng trong phố, phố trong làng.”

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ban Chấp hành khóa I nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt với 27 đồng chí, Ban Thường vụ 9 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tấn Cường là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã.

Tại Đại hội, Ủy viên ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Văn Tuấn đánh giá, Đảng bộ xã đã xác định rõ tiềm năng lợi thế của địa phương, tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp và công nghiệp phụ trợ trong lĩnh vực lọc hóa dầu; nhận diện được tiềm năng của ngành nuôi trồng thủy sản truyền thống, phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, các loại hình du lịch dọc theo các tuyến đường sông.

Các đại biểu ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Đồng chí Trần Văn Tuấn đánh giá, tuy xã Long Sơn giữ nguyên trạng nhưng tâm thế đã lớn hơn, nhiệm vụ cũng nặng nề hơn, đề nghị Đảng bộ xã nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển sản phẩm du lịch sinh thái đặc trưng của địa phương.

Xã cần nhanh chóng số hóa thông tin, tài liệu thuyết minh về các di tích văn hóa, lịch sử, điểm du lịch sinh thái và làng nghề truyền thống, gắn với du lịch của địa phương. Bên cạnh đó, xã khẩn trương thực hiện chương trình quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả đối với mặt nước và đất mặt nước.

Xã Long Sơn được thành lập trên cơ sở giữ nguyên trạng, diện tích 56,7km2 với 9 thôn, hơn 17.700 nhân khẩu. Đảng bộ xã Long Sơn được thành lập từ ngày 1/7/2025, có 19 chi bộ.

Chủ tịch UBND xã Long Sơn Nguyễn Trọng Thụy cho biết, xã có hệ sinh thái rừng ngập mặn, sông rạch rất độc đáo cùng nhiều di tích lịch sử văn hóa, là thế mạnh và phù hợp phát triển du lịch sinh thái và đây là hướng phát triển của xã thời gian tới.

Xã đề ra 2 khâu đột phá thời gian tới là tập trung nguồn lực thực hiện chuyển đổi số và tập trung hoàn thành công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm gồm: Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn và đường Nguyễn Phong Sắc.

Xã đã nhận diện rõ những khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển thời gian tới như việc phát triển khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, khu đô thị mới Gò Găng làm thay đổi cuộc sống của cộng đồng dân cư, làm biến đổi hệ sinh thái rừng ngập mặn, đòi hỏi phải có giải pháp xây dựng mô hình phát triển bền vững, tạo sinh kế cho người dân địa phương ổn định cuộc sống lâu dài.

Bên cạnh đó, việc quản lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trên sông cần được đổi mới để đảm bảo tính bền vững và tránh gây tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên.

Xã Long Sơn xác định sẽ điều chỉnh các quy hoạch trên địa bàn theo hướng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và thích ứng biến đổi khí hậu là cốt lõi; thực hiện bảo tồn rừng ngập mặn, thiết lập hành lang bảo vệ sinh thái tại vùng cửa sông ven biển, các kênh rạch và đầm lầy tự nhiên; phát triển hài hòa giữa nông thôn và đô thị theo hướng “làng trong phố, phố trong làng”; không gian kiến trúc cảnh quan được quy hoạch hài hòa, phát triển, hình thành đô thị sinh thái cacbon thấp tại khu vực Gò Găng. Xã ưu tiên gìn giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương (Di tích Nhà Lớn, Quần thể Đình Thần, Miễu Bà, Chùa Long Sơn và các Lễ hội văn hóa…); tổ chức các cụm dân cư truyền thống đan xen trong không gian đô thị mới.

Long Sơn là địa bàn có truyền thống cách mạng gắn với chiến khu Rừng Sác, có ý nghĩa quan trọng về phát triển kinh tế và quốc phòng, an ninh, đặc biệt là khu vực biên giới biển.

Năm 1994, xã đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều dự án lớn trên địa bàn được triển khai và đã đi vào hoạt động như tổ hợp hóa dầu Miền Nam, Cảng quốc tế Long Sơn, Nhà máy Khí công nghiệp Long Sơn đã có tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cuộc sống của người dân.

Nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế của địa phương tăng trưởng ổn định, chủ yếu từ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và nuôi trồng thủy sản. Các chỉ tiêu kinh tế hàng năm đạt và vượt kế hoạch từ 10-20%, đặc biệt trong công nghiệp và thương mại - dịch vụ.

Tại đại hội, các đại biểu tham dự đã ủng hộ hơn 41 triệu đồng giúp đồng bào khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua./.

