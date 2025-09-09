TP Hồ Chí Minh: Yêu cầu trường tiểu học gỡ tranh có nội dung về luật nhân-quả

Liên quan đến việc Trường Tiểu học Quang Trung (phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh) treo nhiều bức tranh có nội dung nói về luật nhân-quả, ngày 9/9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ đã chỉ đạo Ban Giám hiệu trường này tháo các bức tranh trên.

Ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ cũng yêu cầu các trường học khác trên địa bàn rà soát và thực hiện "không truyền bá tôn giáo, tiến hành các lễ nghi tôn giáo trong cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và lực lượng vũ trang nhân dân," được quy định tại Điều 20 Luật Giáo dục 2019.

Trước đó, nhiều phụ huynh và một số phương tiện truyền thông phản ánh, tại Trường Tiểu học Quang Trung treo hai bức tranh khổ lớn, mỗi khổ có nhiều hình nhỏ minh họa và các câu răn dạy đạo đức được sắp xếp theo hình thức nhân-quả. Các ghi chú bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Các nội dung này không phù hợp với các quy định tại Điều 20 Luật Giáo dục 2019.

Ngay khi nắm bắt thông tin, Ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh. Qua trao đổi, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Quang Trung xác nhận có treo những bức tranh này.

Nhà trường cho biết những bức tranh đó là nhằm bổ trợ cho giáo dục đạo đức học sinh. Nhà trường đã nhận thức được việc treo tranh là không phù hợp với quy định tại Điều 20 của Luật Giáo dục nên đã gỡ bỏ ngay trong ngày 8/9.

Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ tiếp tục quán triệt việc thực hiện quy định của pháp luật tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn./.

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách miễn học phí Nghị định gồm 6 chương, 29 điều quy định về khung học phí, cơ chế thu, quản lý học phí, chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong hệ thống giáo dục quốc dân.