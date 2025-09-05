Trung Quốc ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Cuba

Mới đây, Cuba và Trung Quốc đã công bố việc ký kết 11 văn kiện hợp tác trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel.

Sau cuộc hội đàm chính thức giữa nhà lãnh đạo Cuba và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cả hai phái đoàn đều thông báo các thỏa thuận liên quan đến Sáng kiến Vành đai và Con đường, tham vấn chính trị, hợp tác thực tiễn, trao đổi văn hóa và Sáng kiến An ninh Toàn cầu.

Bên cạnh đó, các cam kết liên quan đến hợp tác nông nghiệp, hợp tác lãnh thổ, trí tuệ nhân tạo, y học cổ truyền Trung Quốc, cơ sở hạ tầng và các lĩnh vực khác liên quan đến báo chí, điện ảnh và truyền hình cũng đã được ký kết./.