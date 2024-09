Trưởng ban Tổ chức Trung ương kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão tại Hà Nam

Do ảnh hưởng của bão số 3, khu vực Bắc Bộ có mưa to đến rất to, dự báo lũ trên sông Đáy lên mức báo động 1- báo động 2; mực nước sông đang lên, lúc 13 giờ ngày 8/9 tại trạm Phủ Lý trên báo động 0,17m.