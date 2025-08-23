Xã hội

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn: Cao nhất 29,6 điểm

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025. Theo đó, trường có đến 16 ngành có điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Sư phạm Lịch sử với 29,6 điểm.

Phạm Mai
Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: TTXVN).

Trưa nay, 23/8, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất của trường năm nay là 29,6 điểm cho ngành Sư phạm Lịch sử.

Trường cũng có 8 ngành có điểm chuẩn từ 28 điểm trở lên. Số ngành có điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên, tương đương với 9 điểm/môn, là 16 ngành.

Cụ thể điểm chuẩn các ngành như sau:

1. Nhóm ngành sư phạm

STT
 Ngành, chương trình đào tạo
Tên ngành, Mã xét tuyển
 Điểm chuẩn
2
 Quản lý giáo dục
Mã xét tuyển: 7140114
 24.68
2
 Giáo dục Mầm non
Mã xét tuyển: 7140201
 22.25
3
 Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh
Mã xét tuyển: 7140201K
 21.63
4
 Giáo dục Tiểu học
Mã xét tuyển: 7140202
 25.17
5
 Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh
Mã xét tuyển: 7140202K
 24.99
6
 Giáo dục đặc biệt
Mã xét tuyển: 7140203
 27.55
7
 Giáo dục công dân
Mã xét tuyển: 7140204
 27.74
8
 Giáo dục chính trị
Mã xét tuyển: 7140205
 28.22
9
 Giáo dục thể chất
Mã xét tuyển: 7140206
 25.89
10
 Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Mã xét tuyển: 7140208
 27.27
11
 Sư phạm Toán học
Mã xét tuyển: 7140209
 28.27
12
 Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)
Mã xét tuyển: 7140209K
 28.36
13
 Sư phạm Tin học
Mã xét tuyển: 7140210
 24.83
14
 Sư phạm Vật lý
Mã xét tuyển: 7140211
 28.31
15
 Sư phạm Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh)
Mã xét tuyển: 7140211K
 27.78
16
 Sư phạm Hoá học
Mã xét tuyển: 7140212
 28.42
17
 Sư phạm Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh)
Mã xét tuyển: 7140212K
 26.13
18
 Sư phạm Sinh học
Mã xét tuyển: 7140213
 26.27
19
 Sư phạm Ngữ văn
Mã xét tuyển: 7140217
 28.48
20
 Sư phạm Lịch sử
Mã xét tuyển: 7140218
 29.06
21
 Sư phạm Địa lý
Mã xét tuyển: 7140219
 28.79
22
 Sư phạm Âm nhạc
Mã xét tuyển: 7140221
 23.75
23
 Sư phạm Mỹ thuật
Mã xét tuyển: 7140222
 23.48
24
 Sư phạm Tiếng Anh
Mã xét tuyển: 7140231
 26.30
25
 Sư phạm Tiếng Pháp
Mã xét tuyển: 7140233
 27.15
26
 Sư phạm Công nghệ
Mã xét tuyển: 7140246
 21.75
27
 Sư phạm Khoa học tự nhiên
Mã xét tuyển: 7140247
 27.06
28
 Sư phạm Lịch sử - Địa lý
Mã xét tuyển: 7140249
 28.60

2) Lĩnh vực nhân văn

STT
 Ngành, chương trình đào tạo
Tên ngành, Mã xét tuyển
 Điểm chuẩn
1
 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (bắt đầu tuyển sinh từ 2025)
Mã xét tuyển: 7220101
 26.36
2
 Ngôn ngữ Anh
Mã xét tuyển: 7220201
 24.56
3
 Ngôn ngữ Trung Quốc
Mã xét tuyển: 7220204
 26.76
4
 Triết học (Triết học Mác Lê-nin)
Mã xét tuyển: 7229001
 24.87
5
 Lịch sử (bắt đầu tuyển sinh từ 2025)
Mã xét tuyển: 7229010
 27.75
6
 Văn học
Mã xét tuyển: 7229030
 27.64

3) Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi

STT
 Ngành, chương trình đào tạo
Tên ngành, Mã xét tuyển
 Điểm chuẩn
1
 Chính trị học
Mã xét tuyển: 7310201
 25.19
2
 Xã hội học (bắt đầu tuyển sinh từ 2025)
Mã xét tuyển: 7310301
 26.00
3
 Tâm lý học (Tâm lý học trường học)
Mã xét tuyển: 7310401
 23.25
4
 Tâm lý học giáo dục
Mã xét tuyển: 7310403
 23.96
5
 Việt Nam học
Mã xét tuyển: 7310630
 20.00

4) Lĩnh vực khoa học sự sống

STT
 Ngành, chương trình đào tạo
Tên ngành, Mã xét tuyển
 Điểm chuẩn
1
 Sinh học
Mã xét tuyển: 7420101
 19.00
2
 Công nghệ sinh học (bắt đầu tuyển sinh từ 2025)
Mã xét tuyển: 7420201
 19.25

5) Lĩnh vực khoa học tự nhiên

STT
 Ngành, chương trình đào tạo
Tên ngành, Mã xét tuyển
 Điểm chuẩn
1
 Vật lí học (Vật lí bán dẫn và kỹ thuật)
(bắt đầu tuyển sinh từ 2025)
Mã xét tuyển: 7440102
 22.35
2
 Hóa học
Mã xét tuyển: 7440112
 23.00

6) Lĩnh vực Toán và thống kê

STT
 Ngành, chương trình đào tạo
Tên ngành, Mã xét tuyển
 Điểm chuẩn
1
 Toán học
Mã xét tuyển: 7460101
 25.47

7) Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin

STT
 Ngành, chương trình đào tạo
Tên ngành, Mã xét tuyển
 Điểm chuẩn
1
 Công nghệ thông tin
Mã xét tuyển: 7480201
 20.60

8) Lĩnh vực Dịch vụ xã hội

STT
 Ngành, chương trình đào tạo
Tên ngành, Mã xét tuyển
 Điểm chuẩn
1
 Công tác xã hội
Mã xét tuyển: 7760101
 26.13
2
 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
Mã xét tuyển: 7760103
 25.29

9) Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

STT
 Ngành, chương trình đào tạo
Tên ngành, Mã xét tuyển
 Điểm chuẩn
1
 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Mã xét tuyển: 7810103
 20.25
