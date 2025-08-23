Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn: Cao nhất 29,6 điểm

Trưa nay, 23/8, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025. Theo đó, điểm chuẩn cao nhất của trường năm nay là 29,6 điểm cho ngành Sư phạm Lịch sử.

Trường cũng có 8 ngành có điểm chuẩn từ 28 điểm trở lên. Số ngành có điểm chuẩn từ 27 điểm trở lên, tương đương với 9 điểm/môn, là 16 ngành.

Cụ thể điểm chuẩn các ngành như sau:

1. Nhóm ngành sư phạm

STT

Ngành, chương trình đào tạo

Tên ngành, Mã xét tuyển

Điểm chuẩn

2

Quản lý giáo dục

Mã xét tuyển: 7140114

24.68

2

Giáo dục Mầm non

Mã xét tuyển: 7140201

22.25

3

Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh

Mã xét tuyển: 7140201K

21.63

4

Giáo dục Tiểu học

Mã xét tuyển: 7140202

25.17

5

Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh

Mã xét tuyển: 7140202K

24.99

6

Giáo dục đặc biệt

Mã xét tuyển: 7140203

27.55

7

Giáo dục công dân

Mã xét tuyển: 7140204

27.74

8

Giáo dục chính trị

Mã xét tuyển: 7140205

28.22

9

Giáo dục thể chất

Mã xét tuyển: 7140206

25.89

10

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Mã xét tuyển: 7140208

27.27

11

Sư phạm Toán học

Mã xét tuyển: 7140209

28.27

12

Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)

Mã xét tuyển: 7140209K

28.36

13

Sư phạm Tin học

Mã xét tuyển: 7140210

24.83

14

Sư phạm Vật lý

Mã xét tuyển: 7140211

28.31

15

Sư phạm Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh)

Mã xét tuyển: 7140211K

27.78

16

Sư phạm Hoá học

Mã xét tuyển: 7140212

28.42

17

Sư phạm Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh)

Mã xét tuyển: 7140212K

26.13

18

Sư phạm Sinh học

Mã xét tuyển: 7140213

26.27

19

Sư phạm Ngữ văn

Mã xét tuyển: 7140217

28.48

20

Sư phạm Lịch sử

Mã xét tuyển: 7140218

29.06

21

Sư phạm Địa lý

Mã xét tuyển: 7140219

28.79

22

Sư phạm Âm nhạc

Mã xét tuyển: 7140221

23.75

23

Sư phạm Mỹ thuật

Mã xét tuyển: 7140222

23.48

24

Sư phạm Tiếng Anh

Mã xét tuyển: 7140231

26.30

25

Sư phạm Tiếng Pháp

Mã xét tuyển: 7140233

27.15

26

Sư phạm Công nghệ

Mã xét tuyển: 7140246

21.75

27

Sư phạm Khoa học tự nhiên

Mã xét tuyển: 7140247

27.06

28

Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Mã xét tuyển: 7140249

28.60



2) Lĩnh vực nhân văn

STT

Ngành, chương trình đào tạo

Tên ngành, Mã xét tuyển

Điểm chuẩn

1

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (bắt đầu tuyển sinh từ 2025)

Mã xét tuyển: 7220101

26.36

2

Ngôn ngữ Anh

Mã xét tuyển: 7220201

24.56

3

Ngôn ngữ Trung Quốc

Mã xét tuyển: 7220204

26.76

4

Triết học (Triết học Mác Lê-nin)

Mã xét tuyển: 7229001

24.87

5

Lịch sử (bắt đầu tuyển sinh từ 2025)

Mã xét tuyển: 7229010

27.75

6

Văn học

Mã xét tuyển: 7229030

27.64



3) Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi

STT

Ngành, chương trình đào tạo

Tên ngành, Mã xét tuyển

Điểm chuẩn

1

Chính trị học

Mã xét tuyển: 7310201

25.19

2

Xã hội học (bắt đầu tuyển sinh từ 2025)

Mã xét tuyển: 7310301

26.00

3

Tâm lý học (Tâm lý học trường học)

Mã xét tuyển: 7310401

23.25

4

Tâm lý học giáo dục

Mã xét tuyển: 7310403

23.96

5

Việt Nam học

Mã xét tuyển: 7310630

20.00



4) Lĩnh vực khoa học sự sống

STT

Ngành, chương trình đào tạo

Tên ngành, Mã xét tuyển

Điểm chuẩn

1

Sinh học

Mã xét tuyển: 7420101

19.00

2

Công nghệ sinh học (bắt đầu tuyển sinh từ 2025)

Mã xét tuyển: 7420201

19.25



5) Lĩnh vực khoa học tự nhiên

STT

Ngành, chương trình đào tạo

Tên ngành, Mã xét tuyển

Điểm chuẩn

1

Vật lí học (Vật lí bán dẫn và kỹ thuật)

(bắt đầu tuyển sinh từ 2025)

Mã xét tuyển: 7440102

22.35

2

Hóa học

Mã xét tuyển: 7440112

23.00



6) Lĩnh vực Toán và thống kê

STT

Ngành, chương trình đào tạo

Tên ngành, Mã xét tuyển

Điểm chuẩn

1

Toán học

Mã xét tuyển: 7460101

25.47



7) Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin

STT

Ngành, chương trình đào tạo

Tên ngành, Mã xét tuyển

Điểm chuẩn

1

Công nghệ thông tin

Mã xét tuyển: 7480201

20.60



8) Lĩnh vực Dịch vụ xã hội

STT

Ngành, chương trình đào tạo

Tên ngành, Mã xét tuyển

Điểm chuẩn

1

Công tác xã hội

Mã xét tuyển: 7760101

26.13

2

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Mã xét tuyển: 7760103

25.29



9) Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân

STT

Ngành, chương trình đào tạo

Tên ngành, Mã xét tuyển

Điểm chuẩn

1

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Mã xét tuyển: 7810103

20.25



