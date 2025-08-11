Tỷ giá ngày 11/8: Đồng USD tại các ngân hàng thương mại tăng nhẹ

Tỷ giá ngày 11/8 giữa Đồng Việt Nam (VND) với đôla Mỹ (USD) tại các ngân hàng thương mại tăng nhẹ; còn tỷ giá đồng nhân dân tệ (NDT) không đổi.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm tăng 3 đồng so với sáng 8/8, lên mức 25.231 VND/USD.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần hôm nay là 26.492 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 23.969 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện là 24.017-26.439 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại ngân hàng thương mại lúc 9h sáng 11/8, Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.040-26.400 VND/USD (mua vào-bán ra), tăng 10 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng 8/8.

Còn với đồng nhân dân tệ, Vietcombank niêm yết ở mức 3.593-3.708 VND/NDT (mua vào-bán ra), giữ nguyên so với sáng ngày 8/8.

Tại BIDV, tỷ giá nhân dân tệ cũng không đổi ở cả chiều mua vào và bán ra, vẫn được niêm yết ở mức 3.601-3.699 VND/NDT (mua vào-bán ra)./.

Tín dụng ngân hàng bứt tốc, vốn đổ mạnh vào bất động sản và chứng khoán Tín dụng toàn hệ thống ngân hàng trong 7 tháng tăng 10%, tuy nhiên, dòng vốn lớn vẫn tập trung vào bất động sản và chứng khoán, làm gia tăng nguy cơ mất cân đối và tiềm ẩn rủi ro nợ xấu.