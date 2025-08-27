Kinh tế

Tỷ giá ngày 27/8: Đồng USD và nhân dân tệ tiếp tục đà tăng giá

Vào lúc 8h30 sáng nay, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.176-26.536 VND/USD (mua vào-bán ra), tăng 23 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng 26/8.

Nhân viên kiểm đếm đồng USD. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Ngày 27/8, tỷ giá giữa Đồng Việt Nam (VND) với đôla Mỹ (USD) và nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng thương mại vẫn tiếp tục đà tăng giá.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm hôm nay giữ nguyên so với sáng 25/8, ở mức 25.273 VND/USD.

Theo biên độ giao dịch ±5% được quy định, tỷ giá trần hôm nay là 26.536 VND/USD; tỷ giá sàn là 24.009 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện ở mức 24.060-26.550 VND/USD (mua vào-bán ra).

Tại ngân hàng thương mại, vào lúc 8h40 sáng nay, Vietcombank niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.176-26.536 VND/USD (mua vào-bán ra), tăng 23 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng 26/8.

Trong khi đó, BIDV niêm yết tỷ giá ngoại tệ này tăng 35 đồng ở chiều mua vào và tăng 26 đồng ở chiều bán ra, hiện ở mức 26.185-26.536 VND/USD (mua vào-bán ra).

Với đồng nhân dân tệ, Vietcombank tăng 6 đồng ở chiều mua vào và tăng 7 đồng ở chiều bán ra so với sáng 26/8, niêm yết ở mức 3.629-3.746 VND/NDT (mua vào-bán ra).

Cùng xu hướng, BIDV niêm yết tỷ giá NDT ở mức 3.638-3.736 VND/NDT (mua vào-bán ra), tăng 6 đồng ở chiều mua vào và tăng 5 đồng ở chiều bán ra./.

