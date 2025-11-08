Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về công tác cán bộ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Tại Nghị quyết số 1881/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Võ Văn Hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre giữ chức Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV.

Tại Nghị quyết số 1882/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 26/10/2025.

Tại Nghị quyết số 1884/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Quang kể từ ngày 28/10/2025 để nhận công tác khác.

Tại Nghị quyết số 1885/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 28/10/2025.

Tại Nghị quyết số 1887/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Chiến Thắng kể từ ngày 28/10/2025 để nhận công tác khác.

Tại Nghị quyết số 1888/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Kỳ kể từ ngày 27/10/2025.

Tại Nghị quyết số 1889/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 29/10/2025.

Tại Nghị quyết số 1890/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Việt Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thượng Đức, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 29/10/2025./.

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Chiều 5/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ đối với ông Nguyễn Quốc Đoàn.