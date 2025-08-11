Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu trong họp báo

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, ngày 11/8, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã lần đầu tiên triển khai phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính trong các buổi họp báo.

Hoạt động phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu đã được áp dụng trong cuộc họp báo chung sau hội đàm giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của nhà lãnh đạo Việt Nam tới Hàn Quốc.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết sẽ ưu tiên triển khai dịch vụ này cho các buổi họp báo, sau đó mở rộng sang các sự kiện quan trọng khác.

Trong một thông cáo, cơ quan này nhấn mạnh việc phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho các buổi họp báo sẽ giúp cải thiện khả năng tiếp cận thông tin của người khiếm thính và khiếm ngôn, từ đó góp phần nâng cao tính minh bạch của các công việc nhà nước./.



Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp gỡ báo chí Sáng 11/8, tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yongsan ở Thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gặp gỡ báo chí, thông báo kết quả hội đàm giữa hai nước.