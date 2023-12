Vì sao Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ cuối năm của thế giới?

Việt Nam được đánh giá sở hữu những điểm đến có “cảnh đẹp đến khó tin.” (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhờ sở hữu những điểm đến có “cảnh đẹp đến khó tin” cùng văn hóa truyền thống độc đáo và nền ẩm thực đặc sắc…, Việt Nam được đánh giá hấp dẫn thứ 2 tại châu Á trong dịp nghỉ lễ cuối năm và đón năm mới.

Đáng chú ý, Việt Nam đứng thứ 22 trên 100 nền ẩm thực ngon nhất thế giới do các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp và khách quốc tế bình chọn.

Điểm đến “đẹp đến khó tin”

Dựa trên phân tích lượng đặt tour và ý kiến của khách du lịch do Nền tảng du lịch trực tuyến 12Go có trụ sở tại Singapore thực hiện, các chuyên gia từ chuyên trang du lịch uy tín của Mỹ Travel off Path đã lựa chọn ra được 10 quốc gia nổi bật nhất châu Á để tận hưởng mùa lễ hội cuối năm và đón năm mới: Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Ấn Độ, Campuchia, Indonesia, Sri Lanka, Lào, Malaysia và Nhật Bản.

Đáng chú ý, Việt Nam đứng thứ 2 trong danh sách này. Đặc biệt, đây là kết quả khảo sát nhiều nhóm khách du lịch khác nhau bao gồm: du lịch một mình, cặp đôi và gia đình.

Travel Off Path đánh giá Việt Nam là đất nước có phong cảnh đẹp đến khó tin cùng với lịch sử, văn hóa phong phú. Cùng với đó, Việt Nam cũng là điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thích khám phá ẩm thực đường phố.

Văn hóa truyền thống Hội An hấp dẫn du khách. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, Việt Nam sở hữu nhiều di sản thế giới được UNESCO công nhận như Huế, Hội An, Vịnh Hạ Long, Thánh địa Mỹ Sơn và Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tất cả đều rất đẹp, thú vị và không thể bỏ qua.

Những điểm đến tốt nhất cho mọi đối tượng du khách dù đi một mình, cặp đôi hay cùng gia đình được gợi ý là Đà Nẵng, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Sa Pa.

Dựa trên ý kiến của du khách, nền tảng này gợi ý: “Việt Nam là nơi tuyệt vời để tận hưởng kỳ nghỉ lễ mùa Đông. Mỗi thành phố của Việt Nam đều có những điểm hấp dẫn, truyền thống và lối sống riêng. Tết là Tết âm lịch của người Việt kéo dài một tuần. Nếu muốn trải nghiệm Tết truyền thống địa phương của người Việt, thời điểm bận rộn này có thể là lựa chọn tốt nhất cho bạn.”

Top 22 nền ẩm thực ngon nhất thế giới

Ngày 13/12, Chuyên trang được mệnh danh là "bản đồ ẩm thực thế giới" Taste Atlas công bố danh sách “100 Best Cuisines in the World 2023” (100 nền ẩm thực ngon nhất thế giới năm 2023), nhằm vinh danh các món ngon toàn cầu và góp phần gợi ý du khách các điểm đến có thể khám phá ẩm thực cho năm sau.

Đứng thứ 22 trong danh sách, Việt Nam đạt số điểm trung bình 4,44/5 với các món ăn hàng đầu được nhắc đến như: Phở bò, bún chả, quẩy, bánh hỏi, nem rán, bánh xèo, bún bò Huế, bò kho.

Phở bò, món ăn Việt vang danh toàn cầu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Các loại trái cây, thực phẩm nội địa mang tính đại diện của Việt Nam được chuyên gia thế giới đánh giá cao, là thanh long Phan Thiết, bánh phở, bánh hỏi, nước mắm Phú Quốc, quế Sài Gòn (hay quế thanh) cùng 124 món ăn khác.

Các nhà hàng được gợi ý “tốt nhất để thử” có: Chào Bạn (Hà Nội), Don Duck Old Quarter (Hà Nội), Phở Chào (Thành phố Hồ Chí Minh), Pizza 4P's Bến Thành (Thành phố Hồ Chí Minh), Park Lounge Hyatt Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) và 156 nhà hàng khác trên toàn quốc.

Thưởng thức các món ăn “khắp năm châu” tại Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2023 Sự kiện Liên hoan Ẩm thực Quốc tế lần thứ 11 năm 2023 tại khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc (Ba Đình, Hà Nội) có hơn 150 gian hàng tham gia giao lưu, mang đến các món ăn từ nhiều quốc gia.

Ngoài ra, ở khu vực châu Á còn có 8 nền ẩm thực khác được đánh giá cao hơn Việt Nam gồm: Nhật Bản (xếp thứ 2), Trung Quốc (xếp thứ 5), Indonesia (xếp thứ 6), Ấn Độ (xếp thứ 11), Thổ Nhĩ Kỳ (xếp thứ 15), Thái Lan (xếp thứ 17), Hàn Quốc (xếp thứ 18), Serbia (xếp thứ 20).

“100 Best Cuisines in the World” là bảng xếp hạng trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Taste Atlas Awards, dựa trên bình chọn và chấm điểm của các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp, thực khách khắp nơi trên thế giới.

Năm 2023, có hơn 400.000 phiếu bầu và chấm điểm các nền ẩm thực gửi cho sự kiện này. Tiêu chí xếp hạng dựa trên tổng điểm của hơn 50 món ăn cùng các sản phẩm ẩm thực địa phương.

Các hạng mục khác cũng được nhắc đến gồm “100 Best Dishes” (100 món ngon nhất thế giới), “Best Food Cities & regions” (Những thành phố, khu vực có đồ ăn ngon nhất), “Best Iconic food places” (Những biểu tượng ẩm thực của các điểm đến)./.