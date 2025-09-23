Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nhân dân yêu chuộng hòa bình Hoa Kỳ

Nhiều đối tác và người bạn lâu năm của Việt Nam từ Hoa Kỳ đã chia sẻ những câu chuyện xúc động về quá trình ủng hộ Việt Nam, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh và thúc đẩy quan hệ hai nước.

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự các hoạt động của Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 80 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 22/9 tại New York (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp mặt với bạn bè, đối tác lâu năm, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ.

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp tổ chức.

Bạn bè Hoa Kỳ cũng chia sẻ về các dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các sáng kiến tăng cường giao lưu nhân dân, góp phần đưa hai nước xích lại gần nhau hơn.

Các đại biểu bày tỏ cảm xúc khi trở lại Việt Nam, ấn tượng với sự phát triển vượt bậc, tinh thần hiếu khách, yêu chuộng hòa bình của người Việt; đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ ngày càng khẳng định vị thế, đóng góp tích cực cho hòa bình và phát triển trên thế giới.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác, đa phương hóa, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng. Mong muốn bạn bè Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, ủng hộ Việt Nam và quan hệ hai nước, đề nghị các tổ chức, cá nhân tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, thúc đẩy hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Bên cạnh đó Chủ tịch nước cũng kêu gọi phát huy vai trò cầu nối trong kết nối doanh nghiệp, địa phương, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ công tác khắc phục hậu quả chiến tranh, khẳng định cam kết hợp tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ.