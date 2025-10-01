Việt Nam mang sản phẩm bản địa độc đáo đến triển lãm thời trang hàng đầu châu Á

Ngày 1/10, Triển lãm thời trang thế giới Tokyo 2025 (FaW Tokyo 2025) khai mạc tại trung tâm triển lãm quốc tế Tokyo Big Sight.

Đây là sự kiện thời trang, nguyên phụ liệu và công nghệ hàng đầu Nhật Bản, quy tụ các thương hiệu toàn cầu và các nhà cung ứng trong chuỗi giá trị thời trang.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tham gia FaW TOKYO 2025 về phía Việt Nam có 16 doanh nghiệp ngành dệt may thời trang tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu quảng bá năng lực cung ứng và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường.

Điểm nhấn nổi bật của các doanh nghiệp này là có sản phẩm bản địa độc đáo với quần áo được làm từ các vật liệu sinh thái đặc trưng như vải làm từ sợi dứa PinaLina, sợi sen, sợi càphê, nhằm khẳng định năng lực “từ nguyên liệu Việt Nam đến thời trang toàn cầu.”

Một trọng tâm giới thiệu nữa của các doanh nghiệp dệt may tại FaW Tokyo 2025 là chủ trương “Đột phá tuần hoàn và bền vững: Trình diễn các sản phẩm thời trang giá trị gia tăng cao, kết hợp công nghệ xanh - xu hướng toàn cầu.”

Đại diện doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang giới thiệu sợi dứa PinaLina với đối tác Nhật Bản. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Các doanh nghiệp thời trang Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ giao thương Việt-Nhật như mở rộng hợp tác nghiên cứu, cung ứng và phân phối thời trang bền vững. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn hướng đến mục tiêu “Khẳng định vị thế Việt Nam: đưa Việt Nam lên bản đồ thời trang toàn cầu bằng nguyên liệu bản địa và công nghệ xanh.”

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Tokyo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thành phố Hồ Chí Minh, bà Lê Nguyễn Trang Nhã, cho biết các doanh nghiệp Việt Nam mang những vật liệu được chế xuất từ nguyên liệu bản địa để thực hiện mục tiêu mang nguyên liệu từ bản địa vươn tầm ra quốc tế.

Mục tiêu thứ hai là đại diện cho tất cả các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh mang đến những giải pháp về vấn đề may mặc, thiết kế ODM (thiết kế và chế tạo sản phẩm theo đơn đặt hàng), với công nghệ để sản xuất hiện đại, chuẩn hóa, xanh hóa, số hóa phục vụ nhu cầu của khách hàng trên toàn cầu, đặc biệt là thị trường Nhật Bản.

Mục tiêu thứ ba khi tham gia triển lãm là đem những ý tưởng của các nhà thiết kế Việt Nam từng bước tiến ra toàn cầu. Bà nhấn mạnh đó là 3 điểm đặc biệt với mong muốn đem lại tầm nhìn cho ngành thời trang Việt Nam.

Nguyên liệu sợi dứa PinaLina được doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu tại FaW Tokyo 2025. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Đánh giá về tiềm năng hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản trong ngành dệt may, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các thành viên hiệp hội cũng đã có các mối quan hệ với các doanh nghiệp Nhật Bản.

Việc tham gia triển lãm FaW Tokyo 2025 sẽ tăng cường nắm bắt các định hướng về yêu cầu của khách hàng Nhật Bản nhằm đưa ra những sản phẩm có giá trị phát triển bền vững, phù hợp với xu hướng của người tiêu dùng hiện nay.

Ông Ryosuke Ando, Giám đốc điều hành công ty F&B, nhận định nếu công nghệ Nhật Bản kết hợp với một Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, hai bên sẽ tạo ra những sản phẩm tốt hơn nữa và cung cấp những loại vải tốt hơn cho thị trường.

Ông Ryosuke Ando bày tỏ ngạc nhiên khi được biết có những loại vải được làm từ sợi lá dứa hay càphê. Ông mong muốn được tìm hiểu kỹ hơn về các loại sợi này và hy vọng những nguyên liệu sợi mới sẽ giúp mở ra cơ hội cho việc tạo ra các loại vải thân thiện với môi trường để có thể sử dụng trong các sản phẩm của Nhật Bản.

Cũng theo ông Ryosuke Ando, tại Nhật Bản đang có nhiều loại nguyên liệu thô được sử dụng như giấy washi và các loại vải làm từ giấy.

Gian triển lãm giới thiệu vải làm từ washi của Nhật Bản. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Giám đốc phụ trách bộ phận quốc tế của RX - đơn vị tổ chức FaW Tokyo, bà Chisato Miyawaki, cho biết Việt Nam đã trở thành một đối tác kinh doanh rất quan trọng đối với ngành may mặc của Nhật Bản.

Bà Miyawaki nói: “Nhiều bộ quần áo tôi mặc ở Nhật Bản được sản xuất tại Việt Nam. Tôi nghĩ Việt Nam là một trong những quốc gia thời trang hàng đầu thế giới và các công ty Nhật Bản nói riêng hiện đang tìm kiếm đối tác kinh doanh ở Đông Nam Á, bao gồm cả Việt Nam.”

Cũng theo bà Miyawaki, FaW Tokyo là một triển lãm của Fashion World và RX muốn giới thiệu các công ty Việt Nam cũng như kết nối họ tham gia sâu hơn vào ngành may mặc của Nhật Bản.

FaW TOKYO là triển lãm thương mại thời trang lớn nhất và có ảnh hưởng nhất tại Nhật Bản, được tổ chức hai năm một lần tại Tokyo. Đây là nơi các thương hiệu quốc tế, nhà cung cấp dệt may, nhà thiết kế và nhà đổi mới gặp gỡ trực tiếp với các khách hàng, nhà bán lẻ, nhà phân phối và đối tác OEM/ODM hàng đầu từ khắp Nhật Bản và châu Á.

Không chỉ ở Nhật Bản, FaW Tokyo còn được đánh giá là một trong những triển lãm thời trang hàng đầu châu Á, trưng bày đa dạng các sản phẩm bao gồm quần áo, dệt may, phụ kiện và công nghệ thời trang.

Triển lãm FaW TOKYO - với sự tham dự của các nhà thiết kế, nhà sản xuất vải thân thiện môi trường, thương hiệu thủ công truyền thống hay công ty khởi nghiệp về may mặc công nghệ - còn được xem là bệ phóng lý tưởng cho các doanh nghiệp dệt may tham gia vào thị trường thời trang Nhật Bản và châu Á./.

Dệt may Việt Nam khẳng định vị thế tại thị trường cao cấp châu Âu Các doanh nghiệp Việt Nam đã mang đến triển lãm những sản phẩm đa dạng, từ denim, hàng dệt kim, thời trang nữ đến hàng trẻ em, phục vụ nhiều phân khúc thị trường khác nhau.