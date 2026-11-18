Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, từ ngày 16-18/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn đã dẫn đầu đoàn công tác liên ngành thăm và làm việc tại thủ đô Bắc Kinh và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực luật pháp quốc tế.



Ngày 16/11, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở Bắc Kinh, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đã ký Công ước thành lập Tổ chức quốc tế về trung gian (IOMed).

Việc ký Công ước phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Việt Nam về đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, tham gia chủ động, tích cực vào các công việc chung của cộng đồng quốc tế, đề cao Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Công ước sau khi có hiệu lực đối với Việt Nam sẽ bổ sung phương thức giải quyết tranh chấp bằng hòa giải giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư với các nước thành viên IOMed, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện những mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.



Trong khuôn khổ các hoạt động tại Hong Kong, đoàn đã đến thăm, trao đổi và làm việc với Ban Thư ký IOMed. Hai bên đã trao đổi về quy định, kinh nghiệm của IOMed trong hòa giải một số tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng, hàng hải, hoạt động nâng cao năng lực hòa giải và phối hợp phổ biến về dịch vụ hòa giải của IOMed đến cộng đồng doanh nghiệp, hòa giải viên tại Việt Nam.



Làm việc với Trưởng Cơ quan Tư pháp Hong Kong Lâm Định Quốc (Paul Lam), Thứ trưởng Lê Anh Tuấn khẳng định Việt Nam nhất quán chính sách coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc, tôn trọng và ủng hộ chính sách “một nước, hai chế độ.”

Việt Nam ủng hộ và khuyến khích các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh và làm sâu sắc giao lưu hữu nghị, hợp tác thực chất, kết nối chiến lược với Hong Kong.



Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo cán bộ pháp lý quốc tế để tạo cơ sở hợp tác triển khai các hoạt động nâng cao năng lực, trao đổi thông tin về chính sách pháp luật liên quan.



IOMed là tổ chức quốc tế liên chính phủ đặt trụ sở tại Hong Kong có chức năng cung cấp dịch vụ trung gian, hòa giải để giải quyết tranh chấp giữa quốc gia với quốc gia, giữa quốc gia với nhà đầu tư và giữa các tổ chức tư nhân với nhau.

Ngoài giải quyết tranh chấp, IOMed còn tăng cường năng lực trong lĩnh vực trung gian, hòa giải và dành ưu tiên cho nhu cầu của các nước đang phát triển./.

Việt Nam ủng hộ vai trò của UNRWA và các nỗ lực hòa bình, tái thiết tại Gaza Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm đóng góp vào hòa bình bền vững và phục hồi Gaza, trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.