Chiều 18/11, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp ông Marc Gailhardou, Chủ tịch khu vực các thị trường liên lục địa, Tập đoàn dược phẩm MSD (Merck Sharp & Dohme), cùng đoàn lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn nhân dịp MSD kỷ niệm 30 năm hiện diện tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các dự án đầu tư, hợp tác của MSD; đề nghị Tập đoàn xác định Việt Nam là đối tác chiến lược ổn định, tin cậy, sớm đầu tư nhà máy sản xuất thuốc, vaccine và đẩy nhanh chuyển giao công nghệ vaccine HPV cho Công ty Cổ phần Vắcxin Việt Nam (VNVC).

Ông Marc Gailhardou cho biết đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông trên cương vị Chủ tịch khu vực liên lục địa của MSD; Việt Nam nằm trong nhóm 10 thị trường lớn nhất của Tập đoàn tại khu vực này. Năm 2025, MSD cung cấp thuốc và vaccine cho hơn 400 triệu người trên toàn cầu, trong đó có 2,3 triệu người tại Việt Nam. Ông đánh giá cao định hướng chú trọng phòng bệnh của Việt Nam, thể hiện qua Luật Phòng bệnh và việc đưa 4 loại vaccine, trong đó có vaccine HPV, vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia đến năm 2030. Sáng cùng ngày, MSD và VNVC đã công bố kế hoạch hợp tác chuyển giao công nghệ, sản xuất và nội địa hóa vaccine công nghệ chiến lược, góp phần tăng cường an ninh vaccine và khả năng tự chủ của Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận những đóng góp của MSD trong 30 năm qua.

Theo Phó Thủ tướng, Tập đoàn đã đưa khoảng 20 loại thuốc, vaccine tiên tiến vào Việt Nam; là hãng tiên phong mang liệu pháp miễn dịch ung thư Keytruda đến với người bệnh, hiện có 28 chỉ định trên 14 loại khối u; hỗ trợ khoảng 7.500 bệnh nhân ung thư với giá trị thuốc khoảng 4.000 tỷ đồng, mức hỗ trợ lên tới 75% chi phí; đầu tư hàng nghìn tỷ đồng cho nghiên cứu lâm sàng và cam kết thêm khoảng 40 triệu USD trong năm 2026. Tập đoàn còn hỗ trợ vaccine HPV với giá ưu đãi thông qua cơ chế Liên minh vaccine Gavi của Liên hợp quốc đến hết năm 2027.

Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang có hệ thống chủ trương, thể chế thuận lợi chưa từng có. Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” chuyển trọng tâm sang y tế dự phòng, phấn đấu đến năm 2030 người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. Chiến lược phát triển ngành Dược đến năm 2030 định hướng Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao của ASEAN, với quy mô thị trường dự kiến khoảng 10 tỷ USD năm 2026, tăng trưởng bình quân 8-10% mỗi năm. Vaccine HPV đã chính thức được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng từ ngày 1/7/2026.

Về hợp tác chuyển giao công nghệ vaccine HPV giữa MSD và VNVC, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ hoan nghênh, mong muốn việc chuyển giao không dừng ở sản xuất, đóng gói mà bao gồm cả công nghệ dược, công nghệ thế hệ mới, đồng thời tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà với các đại biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành liên quan và VNVC chuẩn bị kỹ lưỡng để triển khai sớm nhất; xây dựng lộ trình mở rộng tiêm chủng HPV toàn quốc cùng cơ chế mua sắm phù hợp; rà soát hiệu quả điều trị, hiệu quả kinh tế y tế để cập nhật danh mục thuốc bảo hiểm y tế theo nguyên tắc minh bạch, cân đối Quỹ bảo hiểm y tế. Phó Thủ tướng cũng cho biết, Chính phủ sẽ sửa đổi toàn diện Luật Dược nhằm tạo cơ chế thông thoáng hơn.

Phó Thủ tướng đề nghị MSD nghiên cứu đầu tư nhà máy sản xuất thuốc, vaccine tại Việt Nam, với các sản phẩm thế mạnh như thuốc điều trị ung thư, vaccine, kháng sinh thế hệ mới, phục vụ cả nhu cầu khu vực; cho biết Sanofi, AstraZeneca đã và đang đầu tư sản xuất tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Tập đoàn làm đầu mối giúp Việt Nam đàm phán trực tiếp với các tập đoàn dược phẩm, giảm khâu trung gian để giá cả hợp lý, minh bạch; nghiên cứu kéo dài cơ chế Gavi cho vaccine HPV của UNICEF sau năm 2027; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong hoàn thiện thể chế, nhất là Luật Dược; đưa Việt Nam vào mạng lưới nghiên cứu lâm sàng toàn cầu, kể cả vaccine điều trị ung thư công nghệ mRNA; xây dựng phương án giá, chia sẻ chi phí hợp lý để thuốc ung thư, kháng sinh mới vào danh mục bảo hiểm y tế.

Về phía VNVC, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VNVC cho biết, Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC được đầu tư theo tiêu chuẩn FDA GMP và Euro GMP, giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành xây dựng năm 2027, bắt đầu sản xuất năm 2028 và thương mại hóa năm 2029. Sản phẩm của MSD đã được Hội đồng ngành của Bộ Y tế và Hội đồng quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua trong danh mục sản phẩm chiến lược, đang chờ quyết định cuối cùng. Ông Ngô Chí Dũng kiến nghị ưu tiên mua sắm công đối với sản phẩm sản xuất trong nước. Theo ông, nội địa hóa có thể giảm giá thành đáng kể so với nhập khẩu, giúp mở rộng độ bao phủ tới cả vùng sâu, vùng xa.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá hợp tác giữa VNVC và MSD đang diễn ra chặt chẽ, tích cực; đề nghị hai bên thống nhất loại vaccine, mức độ chuyển giao, lộ trình, mốc thời gian; phấn đấu ký văn kiện hợp tác trong năm 2027; hướng tới sản xuất cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu khu vực.

Phó Thủ tướng khẳng định vướng mắc thuộc thẩm quyền Chính phủ sẽ được hỗ trợ giải quyết; Bộ Y tế làm đầu mối, Bộ Ngoại giao hỗ trợ thủ tục đối ngoại, Bộ Khoa học và Công nghệ phụ trách sở hữu trí tuệ./.

VNVC và Sanofi hợp tác sản xuất vaccine thế hệ mới tại Việt Nam VNVC và Sanofi (Pháp) ưu tiên sản xuất vaccine 6 trong 1, cúm và não mô cầu tại Việt Nam, dự kiến bắt đầu từ năm 2028 và thương mại hóa từ năm 2029, hướng tới cung ứng hàng chục triệu liều mỗi năm.