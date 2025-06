WHO kêu gọi bảo vệ khẩn cấp 2 bệnh viện cuối cùng còn lại ở Khan Younis

Ngày 5/6, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi "bảo vệ khẩn cấp" hai trong số những bệnh viện cuối cùng còn lại ở Dải Gaza, cảnh báo rằng hệ thống y tế của vùng lãnh thổ này đang "sụp đổ."

WHO cho biết Tổ hợp Y tế Nasser và Bệnh viện Al-Amal có nguy cơ "không hoạt động" do các hạn chế về tuyến đường viện trợ và tiếp cận. Theo đó, các bệnh viện này mà nằm trong hoặc ngay bên ngoài khu vực sơ tán do Israel tuyên bố hôm 2/6. Do đó, nhân viên y tế và bệnh nhân mới sẽ gặp khó khăn và thậm chí không thể tiếp cận bệnh viện.

Báo cáo cảnh báo việc đóng cửa Nasser và Al-Amal sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp cho những bệnh nhân cần được chăm sóc phẫu thuật, chăm sóc đặc biệt, ngân hàng máu và dịch vụ truyền máu, chăm sóc ung thư và lọc máu.

Theo WHO, hiện không còn bệnh viện nào hoạt động ở phía Bắc Gaza. Nasser và Amal là hai bệnh viện công cuối cùng còn hoạt động ở Khan Younis.

Việc đóng cửa hai bệnh viện sẽ làm mất đi 490 giường bệnh và giảm công suất bệnh viện của Gaza xuống còn dưới 1.400 giường bệnh - thấp hơn 40% so với mức trước chiến tranh - cho dân số hai triệu người.

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Cơ quan Điều phối các Hoạt động của Chính phủ Israel tại các Vùng lãnh thổ (COGAT) cho biết 92 xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo gồm bột mì và thực phẩm đã vào Dải Gaza trong ngày.

COGAT cho biết một số xe tải đã được đưa đến các địa điểm phân phối viện trợ mới do Quỹ Nhân đạo Gaza (GHF) điều hành. Tuy nhiên, hàng hóa từ nhiều xe tải đã vào Gaza thông qua cửa khẩu Kerem Shalom vẫn đang chờ được tiếp nhận trong những tuần gần đây.

Israel đã nối lại hoạt động cung cấp viện trợ cho Gaza từ hôm 19/5, sau thời gian tạm dừng kể từ ngày 2/3. Từ thời điểm đó, tổng cộng 1.289 xe tải đã vào Dải Gaza. Tất cả hàng hóa viện trợ trước khi được đưa vào Gaza đều được Israel kiểm tra kỹ lưỡng.

Trong khi đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho rằng lượng viện trợ nhân đạo hiện đang đến Gaza còn quá hạn chế và kêu gọi cho phép tiếp cận nhân đạo không hạn chế.

Phát biểu sau cuộc gặp với người đồng cấp Israel ở Berlin, ông Wadephul nhấn mạnh viện trợ phải được cung cấp trên cơ sở các nguyên tắc nhân đạo, công bằng, trung lập và độc lập.

Nhà ngoại giao Đức cũng đề cập đến việc Chính phủ Israel gần đây chấp thuận 22 dự án định cư mới trên khắp Bờ Tây, cho rằng chúng vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu triển vọng cho giải pháp hai nhà nước.

Trong một cuộc trả lời truyền thông cùng ngày, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng đã lên tiếng kêu gọi Israel ngay lập tức dừng chiến dịch ở Gaza và bảo vệ dân thường tại vùng đất này.

Trước đó, bà Meloni cảnh báo chính sách phong tỏa của Israel khiến cho tình hình nhân đạo tại Gaza ngày càng trở nên nguy kịch. Thủ tướng Italy cũng hối thúc Israel nhanh chóng tìm kiếm giải pháp kết thúc cuộc xung đột Gaza./.

