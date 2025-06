Mỹ phủ quyết nghị quyết HĐBA LHQ kêu gọi ngừng bắn dài hạn ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 4/6, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã không thông qua được một dự thảo nghị quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài tại Gaza vì Mỹ, một ủy viên thường trực, bỏ phiếu phủ quyết.



Tại cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tất cả 14 ủy viên đã bỏ phiếu thuận đối với bản dự thảo nghị quyết do Nhóm E-10 (các ủy viên không thường trực) bảo trợ, song Mỹ là thành viên duy nhất bỏ phiếu chống với lý do văn kiện không gắn với việc trả tự do vô điều kiện cho tất cả 58 con tin còn bị giam giữ, lên án Hamas và yêu cầu phong trào này giải giáp vũ khí.

Quyền đại diện Phái đoàn Mỹ tại Liên hợp quốc Dorothy Shea đánh giá bản dự thảo nghị quyết này “không thể chấp nhận được.”



Đây là lần đầu tiên Mỹ dùng quyền phủ quyết trong nhiệm kỳ 2 của Chính quyền Tổng thống Donald Trump để chặn một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan tới cuộc chiến ở Gaza./.

