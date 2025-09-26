Xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Ngày 26/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc. Tham dự có 366 đại biểu chính thức, đại diện cho trí tuệ, ý chí, niềm tin và khát vọng của hơn 103.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ và hơn 1,4 triệu nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Ninh đạt được trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; hoàn thiện bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Địa phương đổi mới tư duy, tầm nhìn phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới của tỉnh gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực chính; phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đại, năng lượng tái tạo, kinh tế biển, nông nghiệp sinh thái.

Tỉnh thúc đẩy hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh.” Đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế với Hạ Long-Yên Tử-Vân Đồn. Địa phương phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát triển kinh tế di sản, các ngành công nghiệp văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, tiếp nối truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” anh hùng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của Quảng Ninh - vùng đất mỏ giàu truyền thống cách mạng, cửa ngõ quốc tế, địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, phên dậu của Tổ quốc.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, trong bối cảnh mới và vai trò là một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, tỉnh Quảng Ninh xác định rõ quyết tâm chính trị là một trong những địa phương đi đầu hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt hai con số trong các thập kỷ tới.

Quảng Ninh xác định tiếp tục nắm vững phương châm: Phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng-an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên.

Đồng thời, tỉnh đề cao quyết tâm chính trị để đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển với phương hướng, mục tiêu: xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, trở thành vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế vào năm 2045, là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia, tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tỉnh quyết tâm trở thành một trong những địa phương tiên phong ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thúc đẩy kinh tế tư nhân.

Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, Quảng Ninh sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược theo định hướng của Trung ương. Cụ thể: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đa phương thức, nhất là hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng biển; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng quy mô, chất lượng dân số; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công khai, minh bạch, ổn định, xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng phát biểu. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tinh thần tự lực, tự cường, giá trị văn hóa, sức mạnh con người, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kiên trì, nỗ lực, quyết tâm vượt qua các khó khăn, thách thức; giữ vững được sự ổn định chính trị-kinh tế-xã hội, giữ vững được sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động. Tốc độ tăng trưởng 5 năm bình quân ước đạt 10,4%/năm, gấp 1,7 lần bình quân chung cả nước.

Đặc biệt, năm 2025 tỉnh quyết tâm, nỗ lực thực hiện đồng bộ, hiệu quả tất cả nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 14%.

Sáu tháng đầu năm 2025, tăng trưởng kinh tế tăng 11,03%, đứng thứ 3 cả nước, cao nhất so với cùng kỳ của các năm từ đầu nhiệm kỳ đại hội XV. Quy mô kinh tế giai đoạn này tăng nhanh, năm 2025 ước đạt 395.000 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2020.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng “tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả,” đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả, không bỏ trống nhiệm vụ.

Trong phiên khai mạc, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 với 55 ủy viên./.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI diễn ra từ ngày 25-27/9 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ có sự tham dự của 366 đại biểu, đại diện cho 59 đảng bộ trực thuộc của tỉnh.