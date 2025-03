YouTube - từ dự án cho vui đến gã khổng lồ công nghiệp giải trí và truyền thông

Khởi nguồn từ một ý tưởng bất chợt trong buổi tiệc tối, YouTube đã phát triển thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại, và đang trên đà vượt qua truyền hình cáp Mỹ về lượng người xem trả phí.

YouTube, nền tảng video trực tuyến hàng đầu thế giới, đã trải qua một chặng đường dài kể từ khi ra đời cách đây 20 năm. Từ một dự án "cho vui" của ba đồng nghiệp tại PayPal, YouTube giờ đây đã trở thành một "gã khổng lồ" trong ngành công nghiệp giải trí và truyền thông.

Steve Chen, Chad Hurley và Jawed Karim, ba cựu nhân viên PayPal, đã nảy ra ý tưởng về YouTube vào năm 2005, trong một bữa tiệc tối. Tên miền YouTube.com chính thức ra mắt vào đúng ngày Valentine năm đó.

Khả năng tải video lên nền tảng này được bổ sung vào ngày 23/4, khi ông Karim đăng tải video đầu tiên với tựa đề "Me at the Zoo" (Tôi ở sở thú). Đoạn clip dài 19 giây ghi lại cảnh Karim tại khu vực nuôi voi của Sở thú San Diego đã thu hút tới 348 triệu lượt xem.

Nhà phân tích Ross Benes của eMarketer, cho biết YouTube ban đầu chỉ là một dịch vụ lưu trữ video của những “dân công nghệ” muốn xem lại sự cố “hớ hênh” của ca sỹ, diễn viên Janet Jackson trong chương trình Super Bowl. Giờ đây, Youtube đã trở thành dịch vụ video kỹ thuật số lớn nhất thế giới về thời gian sử dụng và doanh thu quảng cáo.

Theo công ty theo dõi thị trường Statista, năm 2024, YouTube đã đạt hơn 2,5 tỷ người xem trên toàn cầu, với số lượng người đăng ký gói trả phí và nghe nhạc đạt 100 triệu. Theo báo cáo của Google, người dùng trên toàn thế giới xem hơn một tỷ giờ, chỉ tính riêng việc xem YouTube trên máy thu hình.

Ông Benes cho biết nếu quay ngược lại 20 năm trước, thật khó tin rằng một nền tảng video trực tuyến do người dùng tạo nội dung, ban đầu có vẻ tầm thường, lại có thể cạnh tranh được với các "ông lớn" truyền thống như Disney, ABC và CBS.

Bước đột phá của YouTube đến từ việc thách thức các "ông lớn" truyền hình truyền thống mà không cần đến những studio hay chi phí sản xuất tốn kém, chính người dùng là những người tạo và tải nội dung lên.

Nền tảng này chứa đựng mọi thứ, từ các đoạn clip hòa nhạc, quảng cáo chiến dịch chính trị, video hướng dẫn, và nhiều hơn thế nữa.

Theo ông Benes, lượng nội dung mới xuất hiện liên tục như một “vòi rồng” không thể tắt, khiến người xem luôn có thứ mới để theo dõi. Theo Google, hơn 500 giờ video được tải lên YouTube mỗi phút.

Các nhà phân tích coi việc Google mua lại YouTube với giá 1,65 tỷ USD vào năm 2006 là một bước ngoặt quan trọng, kết hợp chuyên môn về tìm kiếm và quảng cáo của Google với một nền tảng chia sẻ video có lượng người dùng đầy nhiệt huyết.

Theo ông Benes, YouTube được dự đoán sẽ vượt qua tất cả các dịch vụ truyền hình cáp của Mỹ về số lượng người đăng ký trả phí trong vòng hai năm tới.

Nền tảng này đang cạnh tranh với các dịch vụ phát trực tuyến như Netflix, Disney và Amazon Prime, cũng như những nền tảng video dạng ngắn như TikTok và Reels của Instagram. Để cạnh tranh với sự phổ biến của TikTok, YouTube đã giới thiệu tính năng "Shorts," đạt trung bình hơn 70 tỷ lượt xem hàng ngày.

Ông Robert G, một người làm video lâu năm trên YouTube chia sẻ trước đây do thuật toán YouTube thường ưu tiên hiển thị video của những người sáng tạo đã nổi tiếng, khiến những người mới khó tiếp cận được khán giả. Tuy nhiên, gần đây, YouTube đã bắt đầu giới thiệu video của những người sáng tạo mới nổi trên trang chủ.

Ông rất vui vì sự thay đổi này, vì nó mang lại cơ hội cho những người mới. Robert G bày tỏ YouTube như một phần không thể thiếu trong cuộc sống và công việc của ông./.

