Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu trước những người ủng hộ Đảng Bảo thủ tại Dudley, West Midlands. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, đảng Bảo thủ cầm quyền Anh đã thắng lớn tại cuộc bầu cử địa phương, giành được 1899 ghế, tăng 563 ghế so với nhiệm kỳ trước, nắm quyền kiểm soát tại 28 hội đồng, đây là số ghế mà đảng Bảo thủ có được nhiều nhất trong hơn 40 năm qua tại các cuộc bầu cử địa phương.Trong khi đó, Công đảng, đảng đối lập lớn nhất Anh chỉ giành được 1152 ghế, giảm 382 ghế, nắm quyền kiểm soát tại 9 hội đồng trên toàn Anh.Đảng Ukip bị thất bại nặng nề nhất bị mất 145 ghế, hiện chỉ còn nắm giữ 1 ghế. Đảng Dân chủ Tự do bị mất 42 ghế, hiện còn giữ 441 ghế. Đảng Dân tộc Scotland bị mất 7 ghế, hiện nắm 431 ghế.Tại cuộc bầu cử địa phương 2017 , các cử tri Anh bầu ra 8 thị trưởng vùng. Trong 6 thị trưởng vùng là người mới có 4 thị trưởng mới được bầu là người của đảng Bảo thủ tại các vùng West Midlands, Tees Valley, Cambridgeshire và Peterborough. Và 2 thị trưởng của Công đảng tại các vùng Greater Manchester và the Liverpool City Region.Hai thị trưởng các vùng Doncaster và North Tyneside là tái đắc cử và là người của Công đảng.Theo tính toán của chuyên gia bầu cử John Curtice thuộc trường đại học Strathclyde thành phố Glassgow (Anh) thì kết quả bầu cử địa phương có thể đưa ra dự báo số phiếu ủng hộ cho đảng Bảo thủ trong cuộc tổng tuyển cử 8/6 tới là 38%, Công đảng 27%, Dân chủ Tự do 18% và Ukip là 5%.Theo đó Thủ tướng Anh Theresa May có nhiều khả năng sẽ giành được thêm đa số ghế trong quốc hội, tuy nhiên sẽ không phải là thắng " như chẻ tre" như bà mong đợi.Trước kết quả chiến thắng của đảng Bảo thủ tại cuộc bầu cử địa phương công bố tối 5/5, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà sẽ nỗ lực hết mình trong 5 tuần tới để giành được sự ủng hộ của các cử tri Anh, giúp bà tăng thêm sức mạnh khi tiến hành đàm phán Brexit với EU, bà May tin rằng " không có gì là tự nhiên mà có được."Phát biểu sau kết quả của cuộc bầu cử địa phương, Chủ tịch Công đảng ông Jeremy Corbyn cho biết đảng của ông đã đạt được một số chiến thắng hơn mong đợi tại một số khu vực như Cardiff và Swansea, tuy nhiên kết quả chung thì " rất đáng thất vọng."Ngày 4/5 các cử tri Anh bầu chọn gần 5.000 vị trí lãnh đạo trong các chính quyền địa phương cùng với 8 thị trưởng các thành phố lớn tại xứ England, Scotland và Wales.Đây được xem là một phép thử đầu tiên đối với Thủ tướng May khi nữ chính khách này bày tỏ lập trường cứng rắn về vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (còn gọi là Brexit) trước thềm cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 8/6 tới.Trước đó, ngày 3/5, Quốc hội Anh đã chính thức giải tán để mở đường cho việc tổ chức tổng tuyển cử trước hạn vào ngày 8/6 tới, sớm hơn kế hoạch dự kiến gần 3 năm rưỡi.Giới phân tích nhận định việc Thủ tướng May bất ngờ kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử sớm sẽ giúp các cuộc đàm phán về tiến trình Brexit diễn ra thuận lợi hơn./.