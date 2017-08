Cảnh sát Australia tuần tra tại sân bay Sydney ngày 30/7 trong bối cảnh an ninh được tăng cường do lo ngại khủng bố. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Australia ngày 4/8 cho biết một chỉ huy cấp cao tổ chức Hồi giáo Nhà nước (IS) tự xưng đã chỉ thị cho một nhóm người Australia chế tạo bom nhằm vào một chuyến bay của hãng hàng không Etihad (Etihad Airways) rời Sydney tới một nước vùng Vịnh.Các đối tượng dự định đưa thiết bị nổ tự chế lên máy bay, song đã không vượt qua được khâu kiểm tra an ninh và hai đối tượng đã bị bắt, trong khi người thứ 3 hiện vẫn đang bị thẩm vấn.Theo một quan chức cảnh sát liên bang Australia, thiết bị nổ này được chế tạo theo chỉ thị của một thành viên cấp cao IS.Ngoài ra, qua điều tra, cảnh sát cũng đã phá được âm mưu thứ 2 liên quan tới một "thiết bị phát tán hóa chất," đang được chế tạo ở giai đoạn đầu nhằm phát tán khí hydro sulphua độc tố cao.Theo cảnh sát Australia, thủ lĩnh IS nêu trên đã gửi các linh kiện chế tạo bom tới những người đàn ông Australia thông qua dịch vụ vận chuyển hàng quốc tế, sau đó hướng dẫn những người này cách chế tạo một quả bom. Đây được cho là một trong những âm mưu tinh vi nhất được thực hiện ở Australia.Trong tiến dịch được tiến hành tại Sydney ngày 29/7 nêu trên có 4 người đàn ông bị bắt giữ, trong đó có 2 đối tượng là anh em ruột. Tuy nhiên, một đối tượng sau đó đã được trả tự do.Giới chức Australia đã tiến hành chiến dịch này có sự phối hợp giữa lực lượng an ninh, tình báo và chống khủng bố của bang New South Wales và liên bang Australia, nhờ vậy đã chặn đứng âm mưu tấn công nhằm làm rơi "mục tiêu" được cho là một máy bay chỏ khách trong hành trình từ thành phố Sydney tới vùng Vịnh./.