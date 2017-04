Người di cư Syria trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ trên chuyến hành trình vượt Biển Aegean đầy hiểm nguy để tới đảo Lesbos, Hy Lạp ngày 28/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Brussels dẫn số liệu của Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 26/4 đưa tin, trong năm 2016 đã có hơn 700.000 người xin tị nạn được chấp nhận tại các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU).Theo Eurostat, số lượng các trường hợp xin tị nạn thành công tại châu Âu năm 2016 đã tăng hơn gấp đôi so với năm trước đó.Người xin tị nạn được chấp nhận nếu quốc gia nơi họ đến công nhận quy chế tị nạn, dành sự đảm bảo bổ sung hoặc đồng ý bảo trợ cho họ vì các lý do nhân đạo.​Năm 2016, 710.395 trường hợp đã được hưởng chế độ này và hơn 60% trong số đó, chính xác là 445.210 người, đã được nước Đức đồng ý cho tị nạn.Eurostat còn cho biết nước Bỉ đã đồng ý bảo trợ cho 15.395 trường hợp trong năm vừa qua.Cơ quan thống kê châu Âu đã công bố số lượng người mà mỗi quốc gia thành viên EU tiếp nhận tính trên một triệu dân.Tại Bỉ, tỷ lệ này là 1.360 người/1 triệu dân (tức là thấp hơn một chút so với mức trung bình của châu Âu là 1.390 người/1 triệu dân).Thụy Điển là quốc gia châu Âu đi tiên phong với 7.040 người/1 triệu dân.Các nước khu vực Đông Âu thuộc nhóm tiếp nhận ít nhất với 10 người/1 triệu dân tại Ba Lan, tại Slovakia và Romania đều cùng ở mức 40 người/1 triệu dân và 45 người/1 triệu dân là tỷ lệ được ghi nhận tại Hungary.Trong số các trường hợp nộp đơn xin tị nạn tại châu Âu, những người mang quốc tịch Syria, Iraq và Afghanistan thuộc nhóm có tỷ lệ được chấp nhận cao nhất./.