Ngày 8/2, bộ trưởng Nội vụ và Quốc phòng của 15 nước Trung và Đông Âu (CEE) đã nhóm họp tại Vienna (Áo) để xây dựng một kế hoạch an ninh mới nhằm tăng cường khả năng quản lý hiệu quả dòng người di cư trên tuyến đường Tây Balkan.Theo thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Áo Wolfgang Sobotka và Bộ trưởng Quốc phòng Hans Peter Doskozil, các giải pháp trong bản kế hoạch này sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 4/2017.Bộ trưởng Doskozil cho biết kế hoạch tập trung vào các giải pháp ngăn chặn nạn nhập cư và các hoạt động đưa người di cư bất hợp pháp vào châu Âu, hoạt động dưới "cơ chế phối hợp," thỏa thuận lẫn nhau giữa các nước trong khu vực.Cả hai bộ trưởng đều nhận định châu Âu đã quá "chậm trễ" trong việc đối phó với những thách thức tới từ dòng người di cư ồ ạt trong năm 2015 và 2016.Bộ trưởng Doskozil cho rằng trong khi Liên minh châu Âu (EU) không đưa ra được các giải pháp tổng thể, các quốc gia thành viên đã buộc phải sử dụng đến giải pháp của từng quốc gia để đối phó với các vấn đề như nạn buôn người.Bộ trưởng Doskosil nhấn mạnh việc quản lý hiệu quả an ninh biên giới tuyến đường Tây Balkan sẽ là ưu tiên hàng đầu mà tất cả các lực lượng an ninh, quân sự, dân sự phải tiến hành trong thời gian tới./.