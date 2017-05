Hội nghị Quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM 1) tại Nha Trang, Khánh Hòa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ngày 9/5, tại Hà Nội, Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ hai (SOM 2) và các cuộc họp liên quan bước vào ngày làm việc đầu tiên.Trong ngày sẽ diễn ra các cuộc họp gồm Nhóm đặc trách về khai khoáng (MTF) do Bộ Công Thương chủ trì; Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì; Hội thảo về Danh mục Kiểm tra Đóng mỏ của Chính phủ; Diễn đàn hợp tác an toàn thực phẩm (FSCF); Mạng lưới các viện đào tạo hợp tác (PTIN); Hội thảo Giấy chứng nhận Xuất khẩu; Nhóm Bạn về người khuyết tật (GoFD); Nhóm đối tác chính sách về phụ nữ và kinh tế (PPWE).Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ hai và các cuộc họp liên quan từ ngày 9-21/5, là đợt hội nghị lớn thứ hai của Năm APEC 2017.Trong dịp này sẽ diễn ra nhiều cuộc họp, hội thảo, đối thoại… của các ủy ban, nhóm công tác APEC trên nhiều lĩnh vực như: Tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, kinh tế mạng, phụ nữ và kinh tế, an toàn thực phẩm, khoa học, công nghệ và sáng tạo, khai khoáng, công nghiệp ôtô, đô thị hóa…Hội nghị SOM 2 và các cuộc họp liên quan sẽ tập trung vào việc tiếp tục thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác then chốt của APEC và các ưu tiên được thông qua tại Hội nghị SOM 1; đồng thời thống nhất hướng xây dựng các văn kiện trình Lãnh đạo cấp cao tháng 11/2017 và các Hội nghị Bộ trưởng năm 2017 thông qua./.