Binh sỹ Iraq. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 7/8, Bộ Tình báo Iran thông báo đã bắt giữ 27 đối tượng tình nghi đang lên kế hoạch khủng bố tại các tỉnh miền Trung và các trung tâm Hồi giáo lớn của Iran, trong đó 17 đối tượng bị bắt tại Iran và 10 phần tử còn lại bị bắt tại nước ngoài.Tuyên bố của bộ trên nêu rõ lực lượng chức năng đã thành công trong việc nhận dạng và bắt giữ các thành viên một nhóm khủng bố có dính líu tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Việc bắt giữ 10 nghi can IS tại nước ngoài một phần nhờ các thông tin tình báo được một cơ quan tình báo trong khu vực chia sẻ.Trong quá trình bắt giữ, các nhân viên an ninh đã tìm thấy súng và đạn được giấu trong các thiết bị điện dân dụng để chuẩn bị đưa vào Iran.Hôm 7/6, các phần tử IS đã tiến hành 2 vụ tấn công liên tiếp tại thủ đô Tehran nhằm vào tòa nhà quốc hội Iran và lăng mộ của cố lãnh tụ tối cao nước này, khiến 17 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.Lực lượng an ninh Iran ngay sau đó đã tiêu diệt các đối tượng tham gia vụ tấn công, trong đó có kẻ cầm đầu, và bắt giữ hàng chục nghi phạm./.