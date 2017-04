Hiện trường chiếc xe tải cán tử vong chiến sỹ cảnh sát giao thông ngay tại trạm thu phí cầu Đồng Nai. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Chiều 24/4, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với tài xế xe tải Trần Mạnh Thống (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ.”Trước đó, như tin đã đưa, ngày 15/4, Trần Mạnh Thống điều khiển xe tải biển kiểm soát 60C-107.62 chở lợn từ thành phố Biên Hòa đi Thành phố Hồ Chí Minh.Khi đến khu vực ngã tư Vũng Tàu, thành phố Biên Hòa thì gặp tổ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra giấy tờ. Thống dừng xe xuống làm việc với cảnh sát giao thông nhưng do xe chở quá tải trọng cho phép, sợ bị phạt nên không xuất trình giấy tờ mà lên xe nổ máy bỏ chạy.Lúc này, Thiếu tá Lê Quang Minh, chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt - Công an Đồng Nai truy đuổi theo xe tải. Khi đến khu vực trước gác chắn trạm thu phí cầu Đồng Nai, Thiếu tá Minh đã truy đuổi kịp và yêu cầu tài xế dừng lại; tài xế đã tranh cãi với Thiếu tá Minh rồi bỏ lên xe chạy tiếp.Thiếu tá Minh bám vào gương chiếu hậu bên trái của chiếc xe tải để yêu cầu tài xế chấp hành thì trượt ngã, bị bánh sau của xe tải cán lên người và tử vong.Sau khi gây tai nạn, Trần Mạnh Thống đã bỏ lại xe chạy đến khu vực cầu Đồng Nai nhảy xuống sông rồi bơi vào bờ trốn. Sau một ngày được công an địa phương và gia đình vận động, Thống đã ra đầu thú./.