Những lọ thuốc giảm đau được giới thiệu trong một cuộc họp báo ở New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Tư Pháp Mỹ vừa tuyên chiến chống lại các bác sỹ, dược sỹ kê đơn và bán bất hợp pháp các loại thuốc giảm đau có chứa ma túy.Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ma túy không chỉ hoành hành tại Mỹ nhờ các đường dây buôn lậu, mà còn thông qua hệ thống y tế và riêng trong năm ngoái, có khoảng 60.000 người tử vong tại Mỹ do sử dụng ma túy quá liều.Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions tuyên bố nếu một bác sỹ kê thuốc giảm đau gây nghiện vì mục tiêu kiếm lời, hay một dược sỹ để thuốc lọt ra ngoài một cách gian lận, họ sẽ bị truy tố.Ông Sessions cũng thông báo bổ nhiệm 12 công tố viên, có trách nhiệm điều tra về các gian lận trong ngành y và đưa các thủ phạm ra tòa án.Bộ Tư pháp cho biết gần đây đã truy tố hơn 400 người, trong đó có các bác sỹ kê đơn thuốc giảm đau có chứa chất gây nghiện, không cần thiết cho điều trị, cũng như các nhà thuốc bán các loại thuốc như vậy cho những người nghiện.Trong chiến dịch truy quét vừa qua, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ khoảng 10 người gần Los Angeles, trong đó có quản lý của 7 hiệu thuốc bán ra thị trường gần hai triệu vỉ thuốc giảm đau có chứa ma túy.Dù chỉ chiếm 5% dân số thế giới, Mỹ tiêu thụ đến 80% tổng lượng thuốc giảm đau gây nghiện toàn cầu.Thần tượng nhạc Pop, Prince cũng đã tử vong hồi năm ngoái do dùng quá liều fentanyl, một loại thuốc giảm đau tổng hợp mạnh hơn cả morphin.Hôm 31/7 vừa qua, một ủy ban chống nạn nghiện ma túy, do Tổng thống Donald Trump lập ra, đã đề xuất Tổng thống Mỹ cần tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế trên toàn quốc để đối phó với nạn sử dụng các loại thuốc giảm đau có chứa ma túy./.